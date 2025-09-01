เศรษฐกิจ

ตรวจหวยออมสิน ผลสลากออมสิน พิเศษ 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2568

ตรวจผลสลากออมสิน หวยออมสิน หวยออมสิน เลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 242, 264 เดือนที่ 9/2568 ออกรางวัลวันที่ 1 กันยายน 2568

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 242, 264 โดยระบุว่า

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

งวดที่ 249 ค 2470811

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 250 ศ 4985014

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,740 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0292956 0488117 2541369 3237325 8336959

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 9,480 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0126907 2897301 3334330 3842023 4539568
4543109 4992856 6586553 8082627 8838065

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0494642 0842106 1823706 2233307 3137212
4454877 4842578 4963273 5151680 5665320
6186411 6273500 6585122 9190925 9574248

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242, 253 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท, งวดที่ 254 – 262 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท และ งวดที่ 263 – 264 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท

8775

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242, 253 5,601,266 อันดับ อันดับละ 40 บาท