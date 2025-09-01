ตรวจหวยออมสิน ผลสลากออมสิน พิเศษ 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2568

ตรวจผลสลากออมสิน หวยออมสิน หวยออมสิน เลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 242, 264 เดือนที่ 9/2568 ออกรางวัลวันที่ 1 กันยายน 2568
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 242, 264 โดยระบุว่า
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 249 ค 2470811
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 250 ศ 4985014
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,740 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
|0292956
|0488117
|2541369
|3237325
|8336959
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 9,480 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
|0126907
|2897301
|3334330
|3842023
|4539568
|4543109
|4992856
|6586553
|8082627
|8838065
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
|0494642
|0842106
|1823706
|2233307
|3137212
|4454877
|4842578
|4963273
|5151680
|5665320
|6186411
|6273500
|6585122
|9190925
|9574248
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242, 253 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท, งวดที่ 254 – 262 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท และ งวดที่ 263 – 264 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท
8775
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242, 253 5,601,266 อันดับ อันดับละ 40 บาท