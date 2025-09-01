ออริจิ้น คืนหุ้นกู้เต็มจำนวน 1,982 ล้าน รอรับรู้รายได้ ดีลบิ๊กล็อตคอนโด-โรงแรม

ออริจิ้น ชำระคืนหุ้นกู้เต็มจำนวน 1,982 ล้าน รอรับรู้รายได้ดีลบิ๊กล็อตคอนโด-โรงแรม
วันที่ 1 กันยายน นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงมีความสามารถในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้มาอย่างต่อเนื่องทุกรุ่น ล่าสุดได้ชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในรอบ 1 กันยายน 2568 ครบเต็มจำนวน 1,982.20 ล้านบาทตามกำหนด สะท้อนถึงความพร้อมในการชำระหนี้และมีสภาพคล่องที่ยังแข็งแกร่ง ยังพร้อมประกาศความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทครั้งที่ 3/2568 จำนวน 800 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากส่งผลให้มียอดจองกว่า 1.5 เท่า ทั้งนี้หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันอายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 28 กรกฎาคม 2571 จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองไปเมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2568
นายพีระพงศ์กล่าวว่า นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 2/2568 ได้ปิดดีลบิ๊กล็อตขายพื้นที่รีเทล โซน 10th Avenue แบบเหมาชั้น มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ในโครงการออริจิ้น ทองหล่อ เวิลด์ให้ นายอังเดร คู มหาเศรษฐีแห่งไต้หวัน เจ้าของธุรกิจลีสซิ่งยักษ์ใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งมีการโอนกรรมสิทธิ์บิ๊กล็อต โครงการออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น ให้กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA กว่า 278 ยูนิตและยังเตรียมรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/2568 จากการปิดดีลขายหุ้นโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท ให้กับ Ci:z Technologies บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้าน Nursing Home การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพยาบาลและสวัสดิการ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจให้คําปรึกษาและธุรกิจเสริมอื่นๆ ในเครือ Ci:z Holdings Co., Ltd. ยักษ์ใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ เพิ่มขึ้นกว่า 800 ล้านบาท มี 4 โครงการสร้างเสร็จใหม่และเริ่มทยอยโอนไตรมาส 3/2568 กว่า 4,000 ล้านบาท และมีแบ็กล็อกอีกว่า 43,336 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 5 ปี