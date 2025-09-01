แสนสิริ ปลุกดีมานด์บ้านตัวอย่างแต่งครบ ปั้นยอดขายพุ่ง 1,000 ล้าน
วันที่ 1 กันยายน น.ส.ภัคพริ้ง การุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังแสนสิริจัดแคมเปญขายบ้านตัวอย่างแต่งครบในทุกระดับราคา พร้อมข้อเสนอพิเศษลดสูงสุด 20% สามารถทำยอดขายได้สูงกว่า 1,000 ล้านบาท และยังคงมีดีมานด์ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มโครงการเศรษฐสิริ ในทำเลรามอินทรา ราชพฤกษ์ และบางนา เป็นเครื่องยืนยันว่าแสนสิริไม่ได้เพียงแค่สร้างบ้าน แต่กำลังสร้าง Lifestyle Revolution ที่ตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง
ความน่าสนใจอีกประการของแคมเปญนี้คือการเจาะลึกตลาดระดับบน นำเสนอบ้านตัวอย่างแต่งครบด้วยการคัดสรรเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ระดับโลกและวัสดุพรีเมียม ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับการใช้ชีวิตให้เหนือความคาดหมาย ทำให้ได้รับผลตอบรับอย่างดี ความสำเร็จของแคมเปญนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ผู้บริโภคต้องการ ประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่บ้าน ไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการตกแต่งที่ต้องใช้เวลาและป้องกันการใช้งบประมาณที่อาจจะบานปลายกว่าที่ตั้งไว้
จากข้อมูลพบว่าแคมเปญนี้ได้แรงหนุนจากกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นเจ้าของธุรกิจและพนักงานบริษัทเอกชน อายุระหว่าง 35-50 ปี กลุ่มคนเหล่านี้มีไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและเวลาเป็นอย่างมาก พร้อมมองหาโซลูชันการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งแคมเปญนี้ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด โดยผู้บริโภคยุคใหม่ ไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์และควบคุมการตกแต่งบ้านที่กินเวลายาวนาน
แสนสิริจึงนำเสนอทางออกที่ “สวยจบ ครบ พร้อมอยู่” ให้ลูกค้าสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที ทำให้เวลาที่ต้องเสียไปกับความยุ่งยากเหล่านี้ถูกเปลี่ยนเป็นเวลาสำหรับพักผ่อนหรือการทำงานที่สร้างรายได้ อีกทั้งยังกู้ได้เต็ม 100% ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งโดยทีมอินทีเรียร์มืออาชีพของแสนสิริ ไม่เพียงแต่สวยงาม แต่ยังสะท้อนไลฟ์สไตล์ของผู้ซื้อ การได้ครอบครองบ้านที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และวัสดุคุณภาพสูง ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่จับต้องได้