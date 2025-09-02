|ผู้เขียน
|ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เสริมเกราะให้วิสาหกิจชุมชน
ทางรอดในสมรภูมิการค้าโลก
สวัสดีท่านผู้อ่านคอลัมน์คิดเห็นแชร์ ทุกท่านครับ
ในวันที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นทุกขณะ “วิสาหกิจชุมชน” กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า พวกเขาไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดเล็ก แต่คือ “รากฐานที่มั่นคง” ที่ช่วยประคองเศรษฐกิจไทยจากภายใน กิจการเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น ถูกถักทอออกมาเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ลองนึกภาพกลุ่มแม่บ้านที่ทำขนมไทยสูตรดั้งเดิมจากวัตถุดิบสดใหม่ในหมู่บ้าน เกษตรกรอินทรีย์ที่แปรรูปผลผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หรือกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองที่ใส่จิตวิญญาณลงไปในทุกเส้นด้าย ไม่เพียงสร้างรายได้ให้ครัวเรือน แต่ยังช่วยรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและลดการอพยพออกจากบ้านเกิด
อย่างไรก็ตาม การยืนหยัดในสนามการค้าโลกไม่ใช่เรื่องง่าย วิสาหกิจชุมชนต้องเผชิญทั้งสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบและแรงงานที่สูงขึ้น ไปจนถึงข้อจำกัดด้านการตลาด โดยเฉพาะการเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ซื้อของออนไลน์เป็นหลัก หากไม่มี “เกราะป้องกัน” ที่แข็งแรง ก็อาจสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปอย่างน่าเสียดาย
3 กลยุทธ์สร้างเกราะให้วิสาหกิจชุมชน
1.สร้างแบรนด์และเล่าเรื่องราว (Storytelling) ในยุคที่ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อแค่ “สินค้า” แต่ซื้อ “ความหมาย” การเล่าเรื่องคือหัวใจของการเพิ่มมูลค่า สินค้าผ้าทออาจดูธรรมดา แต่หากเล่าถึงกระบวนการทอที่ใช้เวลานับสัปดาห์ หรือช่างฝีมือที่สืบทอดวิชาจากบรรพบุรุษ เรื่องราวเหล่านี้จะสร้างคุณค่าทางใจ และทำให้ผู้บริโภคยินดีจ่ายมากกว่าแค่ “ราคาถูก” ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น กลุ่มทอผ้าคราม จังหวัดสกลนคร ที่ใช้ภูมิปัญญาการย้อมครามธรรมชาติผสานกับการออกแบบร่วมสมัย จนสามารถสร้างแบรนด์ที่มีเสน่ห์ ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในเมืองใหญ่ อีกทั้งยังขยายตลาดไปต่างประเทศ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางก้นครัวบ้านกุดจิก จังหวัดสกลนคร กลุ่มนี้ไม่ได้ขายแค่ “ข้าว” แต่เล่าเรื่องราวของ “ข้าวฮาง” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวเปลือกด้วยการนำไปแช่น้ำและนึ่งก่อนนำไปตากแดด ทำให้เมล็ดข้าวยังคงคุณค่าทางอาหารสูงและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ กลุ่มจึงใช้เรื่องราวนี้สร้างแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม โดยเน้นถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอน ทำให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพรู้สึกถึงคุณค่าของสินค้าและยินดีที่จะจ่ายในราคาสูงขึ้น
2.พลิกแพลงการตลาดอย่างชาญฉลาด การตลาดไม่ได้ขึ้นกับเงินทุนเสมอไป แต่ขึ้นกับ “การเลือกเครื่องมือที่ใช่” กลุ่มเล็กที่ต้องการเงินหมุนเวียนเร็ว อาจเน้นตลาดนัดชุมชนและการขายผ่านโซเชียลมีเดีย กลุ่มที่ลงทุนเครื่องจักรอย่างผู้แปรรูปผลไม้ ควรขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้า OTOP หรือร้านของฝากในแหล่งท่องเที่ยว ดังเช่น กลุ่มกล้วยตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จากเดิมขายแบบพื้นบ้าน แต่ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย จนกลายเป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐานเข้าสู่ SME ได้สำเร็จ หรือกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต เช่น โฮมสเตย์ สามารถจับมือกับแพลตฟอร์มอย่าง Airbnb, Booking.com หรือ Agoda เพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรง หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ โครงการโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ที่ชุมชนรวมตัวกันทำโฮมสเตย์เชิงวิถีชีวิต เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ จนกลายเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติรู้จัก ไม่เพียงสร้างรายได้ แต่ยังช่วยรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
3.สร้างเครือข่ายเพื่อเติบโต ความร่วมมือคือพลังสำคัญ กลุ่มเกษตรกรสมุนไพรสามารถจับมือกับกลุ่มแปรรูปเพื่อผลิตสินค้าสุขภาพใหม่ๆ หรือกลุ่มทอผ้าสามารถแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับเกษตรกรที่ปลูกฝ้ายอินทรีย์ รวมกลุ่มกันเปิดเพจหรือจัดกิจกรรมขายร่วม จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและลดต้นทุนของทุกฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น การรวมตัวกันของ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่” เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลางและโรงงานแปรรูป อีกทั้งยังร่วมกันเปิดเพจ Facebook และร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคในเมืองใหญ่ และยังจัดกิจกรรม “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์” ร่วมกันทุกเดือน ซึ่งดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าการขายเพียงลำพัง หรือกลุ่มทอผ้าบ้านเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ได้ขายแค่ผ้าผืนอย่างเดียว แต่ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นรุ่นใหม่ในเมืองหลวงเพื่อนำผ้าทอไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่มีดีไซน์ทันสมัย ทำให้สินค้าเข้าถึงตลาดคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจแฟชั่นได้มากขึ้น ขณะที่แบรนด์เสื้อผ้าก็ได้วัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นต้น
สำหรับบทบาทของภาครัฐนั้น หากวิสาหกิจชุมชนจะก้าวต่ออย่างมั่นคง ภาครัฐควรสนับสนุนเชิงรุกมากขึ้น ทั้งการจัดหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ การอบรมด้านการจัดการและการตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ระดับประเทศ ตลอดจนการปกป้องตลาดจากการทุ่มราคาสินค้านำเข้า และการสร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจให้แข็งแรง
แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ วิสาหกิจชุมชนต้องไม่รอเพียงการพึ่งพาภาครัฐ เพราะ “ความอยู่รอด” ในโลกที่ผันผวน ขึ้นอยู่กับพลังภายในกลุ่มเอง ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำที่ทุ่มเทและมองการณ์ไกล ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจที่ขับเคลื่อนกลุ่ม การประสานประโยชน์อย่างเป็นธรรม ทำให้ทุกคนในกลุ่มมีแรงจูงใจร่วมกัน และสุดท้าย คือ ความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดเวลา ที่ช่วยให้วิสาหกิจสามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทัน
และอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญคือ การยกระดับจาก “วิสาหกิจชุมชน” ไปสู่ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” หรือแม้กระทั่ง “วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)” ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน แต่ยังเปิดประตูสู่การสนับสนุนรูปแบบใหม่ๆ เช่น การเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ การได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอุตสาหกรรม ที่พร้อมช่วยด้านเทคโนโลยี มาตรฐานการผลิต และช่องทางการตลาด
การสร้าง “ตัวคูณทางสังคม” ที่ไม่ได้หยุดแค่สร้างรายได้ แต่ยังแก้ปัญหาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เมื่อวิสาหกิจชุมชนเดินไปถึงจุดนั้น การช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมก็จะเกิด “แรงเสริมทวีคูณ” ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
เมื่อรากฐานเศรษฐกิจชุมชนแข็งแรง ครัวเรือนก็จะมั่นคง ประเทศก็จะมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนจึงไม่ใช่ผู้เล่นตัวเล็ก แต่คือ “เสาหลักเงียบ” ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยยืนหยัดได้ท่ามกลางพายุการแข่งขันโลก แล้วพบกันใหม่ในคิดเห็นแชร์ ครับ