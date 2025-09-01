เพาเวอร์บาย ฉลอง 29 ปี เปิดเกมรุกสู่ Tech Retailer ผนึกพันธมิตรดันธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสุวิณ โกษีอํานวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่าในโอกาสฉลองครบรอบ 29 ปี ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์หลัก “P.O.W.E.R.” ปักธงสู่ Tech Retailer เป็นมากกว่าการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่มุ่งนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์อัจฉริยะ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคดิจิทัลในทุกมิติของชีวิต พร้อมเดินเกมรุกด้านพันธมิตรจับมือทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัล อาทิ เซ็นทรัลพัฒนา, โรบินสันไลฟ์สไตล์, The 1, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ ตลอดจนแบรนด์เทคโนโลยีร่วม 100 แบรนด์ดัง อาทิ ซัมซุง, แอลจี, ไฮเออร์, โตชิบา, ทีซีแอล, ไฮเซ่นส์, ฮิตาชิ, โซนี่, มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้, SharkNinja, Bose และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคุณค่าใหม่ร่วมกันในระบบนิเวศ (ecosystem) ค้าปลีกเทคโนโลยี นอกจากนี้เตรียมส่งบิ๊กแคมเปญ “เพาเวอร์บาย 29 ปี มหัศจรรย์ดีลเด็ด ลดใหญ่จัดหนัก” ตลอด 9 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 ก.ย. – 5 พ.ย. 68 มอบสิทธิพิเศษมากมาย แจกคะแนน The 1 รวมกว่า 10 ล้านคะแนน เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า
โดยทั้งหมดนี้จะถูกขับเคลื่อนผ่าน 5 กลยุทธ์หลักภายใต้กรอบ P.O.W.E.R. ได้แก่
• P – Personalization & Data-Driven Insights: เข้าใจลึกกว่า รู้ใจมากขึ้น
เสริมแกร่งด้วยการผนึกกำลังกับ The 1 ซึ่งมีฐานสมาชิกกว่า 22 ล้านราย โดยกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าติดอันดับความนิยม Top 4 ของสมาชิก อีกทั้ง 80% ของลูกค้าเพาเวอร์บายเป็นสมาชิก The 1 จึงใช้ประโยชน์จาก Big Data และ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ โดนใจลูกค้า พร้อมทั้งยังทำ Hyper-Personalized Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และต่อยอดสู่การสร้าง Brand love ในที่สุด
• O – Omnichannel Integration: เชื่อมครบทุก Touchpoint: ช้อปสบายไร้ขีดจำกัด
ยกระดับ Omnichannel Platform เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ไร้รอยต่อ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตดิจิทัลของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเลือกช้อปผ่าน หน้าร้าน แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย ลูกค้าจะได้รับ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ และมาตรฐานการบริการเดียวกัน ในทุกช่องทาง “ช้อปได้ทุกที่ ทุกเวลา” นอกจากนี้ยังเป็นการวางรากฐานสู่การเป็น Tech Retail Platform อย่างแท้จริง ที่ผสาน ข้อมูล การตลาด และบริการ เข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ รวดเร็ว คล่องตัว และดียิ่งขึ้น ในทุก Touchpoint
• W – Winning Partnerships: เติบโตไปด้วยกัน สร้างคุณค่าใหม่ผ่านความร่วมมือ
เดินเกมรุกกลยุทธ์ด้าน Collaboration ดึงพันธมิตรทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัล ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Co-Campaign & Promotions ที่มอบความคุ้มค่าให้ลูกค้า, การเปิดตัวสินค้าและบริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่เพาเวอร์บาย ไปจนถึง Co-Creation Activities ที่สร้างการมีส่วนร่วมและขยายฐานลูกค้า กลยุทธ์เหล่านี้ไม่เพียงเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของเพาเวอร์บาย แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของทั้งเพาเวอร์บายและพันธมิตรไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
• E – Empowering Lifestyle Innovation: มากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า คือโซลูชันชีวิตอัจฉริยะ
เพาเวอร์บายก้าวสู่บทบาทผู้ให้บริการด้านเทคโซลูชันที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล (Smart Lifestyle Solutions) ครอบคลุม Smart Home, IoT และ AI ไม่เพียงขายสินค้า แต่เราพร้อมทำหน้าที่เป็น Tech Advisor ให้ลูกค้า ช่วยแนะนำเทคโนโลยีที่ใช่ ติดตั้ง และเชื่อมต่อได้ครบจบในที่เดียว เดินหน้าสร้างอีโคซิสเต็มสมาร์ทไลฟ์สไตล์ เชื่อมแบรนด์-บริการ-ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภค
• R-Remarkable Customer Experiences: สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ประทับใจในทุกมิติ
ในยุคที่ผู้บริโภคไม่ได้เลือกซื้อเพียง “สินค้า” แต่ให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์” เพาเวอร์บายมุ่งสร้าง Customer Journey ที่แตกต่างและน่าประทับใจในทุก Touchpoint ด้วยการนำ Personalization มาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของการบริการ เปลี่ยนการช้อปปิ้งจากการซื้อของธรรมดา ให้กลายเป็นการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่ทั้ง “ใช่” และ “ตรงใจ” ทุกครั้ง พร้อมมอบความมั่นใจและความคุ้มค่าในทุกการ”