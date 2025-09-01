ขุนคลัง ชี้งบ’69-ร่างกม. เดินหน้าปกติ แม้การเมืองอยู่ในภาวะสุญญากาศ เชื่อนักลงทุนคุ้นชินปรับตัวได้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่สถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่ถูกมองว่าอยู่ในภาวะสุญญากาศทางการเมือง ว่า ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น จะไม่กระทบการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งยังคงเดินหน้าได้ปกติ โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ( 1 ก.ย. 68 ) ตนได้ไปเปิดพิจารณาของวุฒิสภาโดยเชื่อว่าภายใน 2 วันก็จะแล้วเสร็จ และสามารถเดินต่อไปได้ไม่ว่าฝ่ายใดจะเข้ามาบริหาร ส่วนร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาก็ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ
“ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศ แต่ในกรณีของไทย แม้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ต่างประเทศก็เริ่มคุ้นชินและสามารถปรับตัวได้ จึงไม่กระทบความเชื่อมั่นมากนัก” นายพิชัย กล่าว
ส่วนกรณีศาลอุทธรณ์กลางสหรัฐ (Federal Circuit) พิพากษาให้ภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ผิดกฎหมาย นายพิชัย ระบุว่า เรื่องดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อไทยมากนัก เพราะไทยไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับสหรัฐฯ แต่แข่งขันกับประเทศที่ส่งออกเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ มากกว่า และแม้การตัดสินของภาษีสหรัฐฯ จะออกมาอย่างไร ไทยก็ยังคงอยู่ในสถานะเดิม ไม่ได้กลับไปใช้อัตราภาษี 10% เนื่องจากหากสหรัฐฯ ปรับเปลี่ยน ประเทศอื่นก็ต้องปรับตามเช่นกัน
“ปัญหาที่ไทยเผชิญก็ยังคงเท่าเดิม ไม่ได้เพิ่มขึ้น และหากมีก็เป็นเพียงบางส่วนกับสหรัฐฯ ขณะที่สหรัฐฯ เองก็มีปัญหากับหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งสินค้าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ผลิตโดยตรงจากไทยทั้งหมด แต่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน จึงเชื่อว่าผลกระทบต่อไทยจริง ๆ ไม่มากนัก” นายพิชัย กล่าว