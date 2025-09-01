ททท. จัดทริปแรลลี่มิตรภาพไทย-จีน ฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี ตอกย้ำความเชื่อมั่น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี จึงได้จัดกิจกรรมแรลลี่สุดยิ่งใหญ่ในโครงการครั้งหนึ่งในชีวิต กรุงเทพ-ปักกิ่ง เส้นทางพิเศษจาก สนามหลวง-เทียนอันเหมิน ถือเป็นการผลักดันการท่องเที่ยว รูปแบบทูเวย์ ทัวริซึ่ม โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้สัมผัสเสน่ห์ความงดงามของประเทศจีน ขณะเดียวกันยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยในการเปิดงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของฝ่ายจีนเข้าร่วม อาทิ Mr. Yang Xiao Long อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายกิจการและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Mr. Yubin Ke ผู้จัดการทั่วไป บริษัท BYD ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมในพิธีด้วย
“กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อเฉลิมฉลองปีทองแห่งมิตรภาพไทย–จีน ทั้งยังเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวจีน ผ่านการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวโดยสื่อยักษ์ใหญ่ อาทิ CCTV และ China Daily รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเข้าถึงผู้ชมกว่า 1,000 ล้านคนทั่วประเทศจีน ยิ่งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ ครบทุกมิติ และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก” นางสาวฐาปนีย์ กล่าว
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในการเข้ามาท่องเที่ยวไทย เพราะคาราวานแรลลี่ครั้งหนึ่งในชีวิต กรุงเทพ – ปักกิ่ง จะไม่เพียงเป็นการเดินทางระหว่างสองเมืองหลวง แต่ยังเป็นการเดินทางแห่งมิตรภาพ ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย–จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยด้วยความอบอุ่นเที่ยวเมืองไทย ยิ่งเที่ยวยิ่งติดใจ