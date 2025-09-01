จตุพร ซักซ้อมแนวปฏิบัติ หลังครม.พ้นทั้งคณะ กำชับ ขรก.พาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง

“จตุพร” กำชับขรก.พาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนกรณี ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ สิ้นสุด ส่งผลให้ ครม. พ้นตำแหน่งทั้งคณะ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวฯ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรียุติการปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะ
นายจตุพร กล่าวว่า ถึงแม้ว่าสถานะของคณะรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลง แต่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไป เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปได้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามขอบเขตของกฎหมาย
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี โดย ครม. ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ และส่วนราชการทุกหน่วยงานยังคงมีหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจตามกรอบนโยบายที่มอบหมาย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญ อาทิ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้ หากจะปฎิบัติหน้าที่ต่อไปให้ดำเนินการแต่งตั้งตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง เช่น คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง และคณะกรรมการนโยบายอาหาร เป็นต้น
ทั้งนี้ นายจตุพรเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกระดับปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานของกระทรวงพาณิชย์เกิดความต่อเนื่อง ไม่สะดุด และยังคงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนอย่างแท้จริง