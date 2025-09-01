60 ล้านแตก ผู้โชคดี เผยไม่คิดว่าจะถูก เพราะซื้อเลขที่บ้าน-เลขที่ห้องตัวเอง
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 กันยายน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 1 กันยายน 2568
โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 506356
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ออก 131 , 012
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ออก 022 , 209
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ออกหมายเลข 31
ภายหลังจากที่ได้ทำการประกาศรางวัลออกไป ทางเจ้าหน้าที่ พร้อมกับ เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ที่ทางลอตเตอรี่พลัส ได้เชิญมาร่วมประกาศรางวัลให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้ ได้รีบนำลอตเตอรี่ใบจริงจากตู้เซฟ ทั้งหมด 10 ใบ มาโชว์กลางไลฟ์ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 1 นาที 50 วินาที
ขณะที่บรรยากาศในสตูดิโอ ทางลอตเตอรี่พลัสได้เชิญผู้โชคดีเข้ามาร่วมพังการประกาศผลรางวัล และยังมีมาสคอตจิ๊ดริดหยิบโชคมาเต้นโชว์ความน่ารักสดใส ในการประกาศรางวัลครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งหลังผลรางวัลออกก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัส ทางนอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
และมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัสจำนวน 5 ใบ เป็นเงิน 30 ล้านบาท คือ คุณโย ผู้โชคดีจาก จ.นครราชสีมา, คุณตี๋ ผู้โชคดีจาก จ.อุตรดิตถ์ และ คุณรัน ผู้โชคดีจาก จ.ปทุมธานี ถูก 2 ใบ เป็นเงิน 12 ล้านบาท และ คุณท็อป ผู้โชคดีจาก จ.พะเยา ถูก 1 ใบ เป็นเงิน 6 ล้านบาท
โดยคุณท็อป กล่าวว่า ตั้งใจว่าจะซื้อ 2 ใบ เป็นเลขที่ห้องกับเลขที่บ้านแต่เหลือเพียง 1 ใบ ส่วนตัวก็ไม่คิดว่าจะถูก ซึ่งตอนนี้รู้สึกดีใจจนสั่นไปหมด
ขณะที่ คุณตี๋ กล่าวว่า ตนกำลังรอคุณนอทโทรมา และได้ขอบคุณคุณนอทด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ซึ่งเมื่อเสนาหอย สอบถามว่าร้องไห้อยู่หรือไม่ ทางคุณตี๋บอกว่า ครับ เพราะส่วนตัวดีใจมาก
อย่างไรก็ตามคุณนอทเองก็รู้สึกดีใจมากเพราะไม่ได้มีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 10 ใบมานานแล้ว ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีเป็นอย่างมาก