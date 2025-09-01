ทองคำผันผวนหนัก ปรับเปลี่ยน 17 ครั้ง ราคาพุ่งพรวด 400 บาท วิ่งขาขึ้นต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำไทย ณ วันที่ 1 กันยายน 2568 มีการปรับเปลี่ยนราคากว่า 17 ครั้ง เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกพรวดเดียว 200 บาท ตามด้วยปรับขึ้น 150 บาท 1 ครั้ง, 100 บาท 1 ครั้ง, และ 50 บาท 7 ครั้ง ก่อนปรับลดลง 100 บาท 1 ครั้ง, และ 50 บาท 6 ครั้ง ทำให้ราคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 52,900 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 53,000 บาทต่อบาททองคำ ทองรูปพรรณ รับซื้อ 51,847.20 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 53,800 บาทต่อบาททองคำ ทองสปอต 3,470 อัตราค่าเงินบาท 32.29 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยมีการปรับราคาขึ้นที่ 400 บาทต่อบาททองคำ
นางสาวศิริลักษณ์ ปโกฏิประภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทฮั่ว เซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคาทองคำโลกอยู่ในระยะขาขึ้นต่อเนื่อง จากการที่เมื่อวันศุกร์ ดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานและทั่วไปของสหรัฐ เทียบรายเดือนออกมาตามนักวิเคราะห์คาดที่ 0.3% และ 2.6% ตามลำดับ ส่งผลให้ตลาดคาดว่าเฟดจะสามารถลดดอกเบี้ย 0.25% เดือนกันยายน และตุลาคมนี้ ในขณะที่ผู้พิพากษาที่ดูแลคดีของลิซ่า คุก นามว่า นาย เจีย ค็อบบ์ ได้ชะลอการตัดสินคดีที่ทรัมป์พยายามปลดลิซ่า คุก ผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกจากตำแหน่งและยังไม่มีความชัดเจนว่า ลิซ่า คุก จะได้รับสิทธิให้ศาลสั่งคุ้มครองเพื่อให้สามารถดำรงตำแหน่งตามปกติในระหว่างพิจารณาคดีได้หรือไม่
“สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 75.5 เหรียญสหรัฐ หรือบวกประมาณ 2.24% ปิดที่ระดับ 3,446.8 เหรียญสหรัฐ ทำจุดสูงสุดในรอบ 18 สัปดาห์ ที่ 3,454 เหรียญสหรัฐ ทำให้ราคาทองโลกอยู่ในระยะขาขึ้นต่อเนื่อง แต่ระยะสั้นมีแนวโน้มไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 3,450 เหรียญสหรัฐ จึงประเมินว่า ทองโลกมีโอกาสปรับฐานลงระยะสั้นทดสอบแนวรับที่ 3,435 เหรียญสหรัฐ และอาจฟื้นตัวเป็น ขาขึ้นต่อ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 3,420 เหรียญสหรัฐ ทองโลกอาจกลับสู่ระยะ Sideway Up ได้” นางสาวศิริลักษณ์ กล่าว