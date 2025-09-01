คิงเพาเวอร์ เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ คาด 4-5 เดือน ชัดเจน ประกาศปิด 3 สาขาก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิงเพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ภายในเดือนกันยายน 2568 นี้ คิงเพาเวอร์จะปิดธุรกิจดิวตี้ฟรี ดาวน์ทาวน์ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ศรีวารี พัทยา และมหานคร ซึ่งอยู่ในแผนที่จะปิดอยู่แล้ว เนื่องจากต้นทุนสูง ประกอบการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเปลี่ยนไปไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์แบบเดิม และรูปแบบการบริหารจัดการของธุรกิจดิวตี้ฟรี ดาวน์ทาวน์แตกต่างจากดิวตี้ฟรีสนามบิน ส่วนจะปิดวันไหนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคอนเฟิร์มความเรียบร้อยด้านโอเปอเรชั่น ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เคยมีการปิดและเปิดสาขาในเมืองอยู่แล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา เช่น ช่วงโควิด เป็นต้น
“แต่ในครั้งนี้การปิด ดำเนินการไปพร้อมกับการปรับโครงสร้างองค์กร อาทิ มีโครงการสมัครใจจาก ซึ่งหมายความว่าพนักงานแต่ละสาขาที่ปิด หากประสงค์ทำงานกับบริษัทต่อ ก็ไม่ต้องออกจากงาน แต่หากพนักงานในองค์กรซึ่งหมายถึงทุกคนไม่ใช่เฉพาะสาขาที่ปิด ต้องการสมัครใจจาก ก็สามารถเข้าโครงการสมัครใจจากได้ โดยคนที่จะจากองค์กรเป็นคนละเรื่องกับพนักงานในสาขาที่ปิด”นายนิตินัยกล่าว
นายนิตินัย กล่าวว่า ในระยะยาวทางบริษัทจำเป็นต้องพิจารณาธุรกิจในดาวน์ทาวน์ให้มีความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป โดยมองว่าดิวตี้ฟรี ยังคงเป็นจุดแข็งหลักของกลุ่มคิง เพาเวอร์ ต่อไป เพียงแต่วิวัฒนาการจะเปลี่ยนไป และต้องหาธุรกิจใหม่ที่เป็น Captive Market เข้ามาเสริม เพื่อเป็นแม็กเนตในการสร้าง Captive Demand รูปแบบใหม่ ส่วนโมเดลธุรกิจจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเวลาอีกประมาณ 4-5 เดือน อย่างไรก็ตามยังคงมีดิวตี้ฟรี 3 สาขาเปิดบริการ ได้แก่ รางน้ำ ,วันแบงค็อก และภูเก็ต