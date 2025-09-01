กนอ.เร่งปั้นฟิวเจอร์สกิล รับคลื่นลงทุนไหลเข้าไทยแค่ครึ่งปีทะลุ 1 ล้านล้านบาท
รายงานข่าวจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) แจ้งว่า แม้การเมืองไทยเวลานี้จะอยู่ในช่วงสุญญากาศ รอจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ แต่จากการหารือกับนักลงทุนต่างชาติพบว่า ยังเชื่อมั่นลงทุนประเทศไทยเพราะนโยบายการลงทุนของไทยค่อนข้างนิ่ง สิ่งนี้ทำให้กนอ.ยังคงตั้งเป้าหมายดึงการลงทุนไทยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านการลงทุน ทั้งการเตรียมนิคมอุตสาหกรรม การจัดการสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า น้ำ ให้เพียงพอกับภาคการผลิต และการเตรียมแรงงานให้มีความพร้อม ที่ปัจจุบันฟิวเจอร์สกิล คือทิศทางสำคัญที่อุตสากรรมเป้าหมายต้องการ
“ในมุมคนทำงาน แรงงานมีความสำคัญมาก ต้องตอบโจทย์ ต้องตกแต่งให้พร้อมรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่การผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ดังนั้นเวลานี้กนอ.จึงกำลังเดินหน้าปั้นแรงงานที่มีฟิวเจอร์สกิลอย่างเข้มข้น”รายงานข่าวระบุ
รายงานข่าวระบุด้วยว่า ส่วนจำนวนแรงงานที่ชัดเจนต้องประเมินตัวเลขควบคู่กับตัวเลขการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และตัวเลขเศรษฐกิจจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อีกครั้ง แต่คาดว่าจะหลักหมื่นถึงแสนคน เพราะปัจจุบันโรงงานในนิคมฯมีจำนวน 5,000 แห่ง แรงงานมีถึง 1 ล้านคน และจากตัวเลขของบีโอไอ ก็พบว่ามีคำขอลงทุนเข้ามาทะลุ1ล้านล้านบาทในครึ่งปี 2568 และปี 2567 ก็ทะลุ 1 ล้านล้านบาทเช่นกัน คลื่นการลงทุนดังกล่าว แรงงานไทยจึงต้องมีสกิลพร้อมทำงาน
รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ล่าสุด กนอ.ได้สถาบันวิทยาการอุตสาหกรรม ภายใต้ กนอ. เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทักษะสูง พร้อมเปิดหลักสูตร “ผู้นำอุตสาหกรรมยั่งยืนและสีเขียว” (SGIL) รุ่นที่ 1 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 67 คนให้พร้อมนำองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว รับมือมาตรการการค้าโลก เช่น CBAM และเป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ โดยการจัดตั้งสถาบันวิทยาการอุตสาหกรรมและหลักสูตรนี้ เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาทักษะแรงงานไม่ตรงกับความต้องการ (Skill Mismatch) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดการลงทุน โดยสถาบันฯ จะทำหน้าที่ทั้งจัดอบรม สร้างฐานข้อมูลแรงงาน และเป็นศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะแห่งอนาคต (Future Skill Labor) รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ