อสังหามอง ‘ยุบสภา’ ทางออกวิกฤตการเมือง รีเซตศก. ห่วงแก้หนี้บ้าน 5 ล้านล้านสะดุด

อสังหามอง ‘ยุบสภา’ ทางออกวิกฤตการเมือง ฟื้นเชื่อมั่นปชช.-ธุรกิจ รีเซตศก. ห่วงแก้หนี้บ้าน 5 ล้านล้านสะดุด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่นั้น ไม่เหนือความคาดหมาย เพราะทุกคนเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การเมืองมีความชัดเจน จากเดิมที่อาจจะมีความไม่แน่นอน ทำให้ภาคเอกชนไม่มีความเชื่อมั่น ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลชั่วคราวที่รอการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในอีก 4-6 เดือนข้างหน้าก็ตาม เพราะในช่วงระยะสั้นยังมีงบประมาณปี 2569 ที่ผ่านการอนุมัติมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
“การนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชน ถือว่าเป็นทางออกที่ดี เพราะการมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง จะทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนกลับมา แต่ในช่วง4-6 เดือนนี้ ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล คงทำอะไรมากไม่ได้ โดยเฉพาะการลงทุนใหญ่ๆ ส่วนภาคเอกชนก็ต้องช่วยตัวเอง รักษาสภาพคล่อง ประคองธุรกิจให้อยู่รอด อย่างไรก็ตามอยากให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองขั้วเดิมมากกว่า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ขณะนี้ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไปพร้อมๆกับแก้ปัญหาเศณษฐกิจ แก้รัฐธรรมนูญ คือคดีฮั้วสว. ”นายประเสริฐกล่าว
นายประเสริฐกล่าวว่า สำหรับผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ คือ แผนแก้หนี้ครัวเรือนมูลค่า 13.5 ล้านล้านบาท ของรัฐบาลที่สะดุด เนื่องจากต้องรอรัฐบาลใหม่มาสานต่อ ที่รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยขึ้นมา พร้อมตั้ง 10 คณะอนุกรรมการมาสแกนหนี้แต่ละด้าน ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 2.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้เงินกู้สวัสดิการข้าราชการและพนักงานของรัฐ 4.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
5.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 6.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 7.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อย 8.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้บ้าน 9.คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางไกล่เกลี่ยหนี้สินอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน ยกระดับปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และ 10.คณะอนุกรรมการกำหนดหลักการกลางในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขหนี้สินทั้งระบบและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สิน
“ได้มีการประชุมนัดสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา คงต้องรอดูรัฐบาลใหม่จะสานต่ออย่างไร แต่เชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามา ก็ต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน สำหรับการแก้หนี้บ้าน 5 ล้านล้านบาท ซึ่ง 3 สมาคมอสังหาฯ ได้ร่วมประชุมและจัดทำข้อเสนอไปนั้นคาดว่าน่าจะยังคงอยู่ เช่น ปรับปรุง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อรวมหนี้ ปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้เดิมที่มีวินัยชำระดี นำไปชำระหนี้แบงก์อื่นหรือหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า หรือเพิ่มทุนธอส.เพื่อปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น การรับประกันหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ หรือ mortgage insurance เพื่อแก้ปัญหาการถูกปฎิเสธสินเชื่อ เป็นต้น”นายประเสริฐกล่าว
นายประเสริฐกล่าวว่า ส่วนข้อเสนอในการกระตุ้นภาคอสังหาฯเพิ่มเติมนั้น ต้องรอจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก่อน เนื่องจากตลาดอสังหาฯยังไม่ฟื้นตัวดี อย่างไรก็ดีในปีนี้ประเมินภาพรวมตลาดอสังหาฯน่าจะติดลบน้อยลง เนื่องจากมีปัจจัยเชิงบวกตลาดครึ่งปีหลัง เช่น อัตราดอกเบี้ยลดลง มาตรการรัฐลดค่าโอนและจำนอง 0.01% ผ่อนเกณฑ์ LTV พร้อมกันนี้ 3 สมาคมอสังหาฯจะจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง2 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งในครั้งนี้ผู้ประกอบการจะนำโครงการพร้อมอยู่ทั่วประเทศ มาลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 10 ปี ถือว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย และน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายและยอดโอนของผู้ประกอบการในช่วงไตรมาสสุดท้ายได้ไม่มากก็น้อย