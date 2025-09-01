บางกอกแอร์เวย์ส ทุ่ม 400 ล้านบาท ขยายสนามบินตราด สร้างลานจอด- ขยายรันเวย์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สนามบินตราด ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสนามบินตราด โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเติบโต หลังการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด-19
นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพสนามบินตราดระยะแรก มีกำหนดจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2569 ประกอบด้วย การขยายรันเวย์ (Runway) จาก 1,800 เมตร เป็น 2,000 เมตร, การสร้างลานจอดอากาศยาน เพื่อรองรับเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็ก–กลาง (A320, A319, B737, B717, ERJ145) ได้สูงสุด 3 ลำ หรือรองรับเครื่องบินใบพัด (ATR72, YS-11) 2 ลำ ร่วมกับเครื่องบินไอพ่นขนาดกลาง 2 ลำได้ในเวลาเดียวกัน, การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ขยายพื้นที่จาก 2,100 ตร.ม. เป็น 3,400 ตร.ม. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารสูงสุด 250,000 คนต่อปี ซึ่งคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท นอกจากนี้ โอกาสที่สนามบินตราด จะเปิดรับเที่ยวบินที่บินจากตราดไปเส้นทางอื่นโดยที่ไม่ใช่แค่บินตรงจากกรุงเทพฯ นั้น รับว่า มีแผนเบื้องต้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องไปศึกษารอบด้านถึงความเหมาะสมและความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของสนามบินก่อนจึงจะสามารถวางแผนต่อไปได้
ทั้งนี้ สนามบินตราด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด บนพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือเฟอร์รีเกาะช้างเพียง 17 กิโลเมตร นับเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของการท่องเที่ยวฝั่งตะวันออก สายการบินบางกอกแอร์เวย์สให้บริการเที่ยวบินประจำ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ตราด (ไป–กลับ) วันละ 2 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบิน ATR72-600 ขนาด 70 ที่นั่ง และจะเพิ่มความถี่เป็นวันละ 3 เที่ยวบินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เพื่อรองรับการเดินทางช่วงไฮซีซัน
นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 สนามบินตราดมีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประมาณ 40,427 คน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่ 40,089 คน คาดว่าทั้งปี 2568 ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกสนามบินตราด จะแตะอยู่ที่ประมาณ 80,000–90,000 คน แม้เศรษฐกิจชะลอตัว แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โดยตรง และไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเดินทาง
นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า ส่วนสำหรับ ยอดการสำรองที่นั่ง (Booking) ล่วงหน้าโดยรวมทุกเที่ยวบินของ บางกอกแอร์เวย์ส สำหรับเดือนกันยายนถึงสิ้นปี 2568 นี้ เติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 4% โดยเส้นทางเกาะสมุยมีการเติบโตสูงถึง 7% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวของต่างชาติ แม้เส้นทางระหว่างประเทศบางส่วน เช่น กัมพูชา จะมีการชะลอตัวลงก็ตาม