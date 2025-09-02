นักวิชาการชี้รัฐบาลใหม่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาศก.-ปากท้องปชช. เหตุมีเวลาทำงานจำกัด
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดเผยว่า แนวโน้มความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาล โดยเฉพาะส่วนของพรรคประชาชน ที่ประกาศพร้อมสนับสนุนคะแนนเสียงในสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคที่พร้อมรับเงื่อนไขของพรรค โดยเฉพาะการยุบสภาใน 4 เดือน รวมถึงทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้งพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทย ก็พร้อมรับข้อเสนอของพรรคประชาชน แม้ช่วงก่อนหน้านี้จะมีแนวความคิดที่ไม่สอดคล้องกัน และมีการล้มข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลไป ตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าพรรคประชาชนจะเลือกเชื่อใจฝ่ายใดมากกว่ากัน แต่ไม่ว่ารัฐบาลที่ขึ้นมาแบบนี้จะเป็นใครก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากเดิม เพราะมีเวลาทำงานไม่มากนัก กลับกันต้องแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทั้งผลกระทบของภาษีสหรัฐ ปากท้องของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
นายสมชาย กล่าวว่า สิ่งสำคัญตอนนี้คือ รัฐบาลใหม่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องด้านความมั่นคง จากการปะทะระหว่างไทยและกัมพูชา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับชายแดน แม้จริงๆ แล้วตัวเลขผลกระทบเชิงเศรษฐกิจชายแดนจะไม่ได้รุนแรงมากนัก แต่ความสูญเสียฝั่งของทหาร การค้าขาย และการท่องเที่ยว ผสมผสานกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่เกิดจากภาษีสกรัฐ ความรุนแรงก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากปล่อยให้ปัญหายังขยายเวลาออกไปเรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบเป็นปัญหาสังคมได้ จากเดิมที่กระจุกตัวอยู่ใน 7 จังหวัดชายแดน
“ปัญหาที่ต้องอาศัยรัฐบาลในการแก้ไข หลักๆ ได้แก่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งในด้านความสามารถการแข่งขัน และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงหนี้ครัวเรือน ที่เห็นได้ชัดว่ามีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็มีปัญหาในเรื่องรายได้ที่ลดลง สวนทางรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นปัญหาการเงินในครัวเรือน ทำให้ไม่ว่าพรรคใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ ก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้เหมือนเดิม” นายสมชาย กล่าว
นายสมชาย กล่าวว่า ปัญหาในเชิงโครงสร้าง ก็มีความสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข และไม่ใช่ของง่าย เพราะหากผิดพลาดหรือไม่ได้รับการแก้ไข จะยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้น อาทิ ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรื่องที่ไม่ใช่ปัญหาระยะสั้น เพราะสะสมมาเป็นระยะเวลานานแล้วคือ บริบททางเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันมาถึงจุดที่เกิดปัญหาใหญ่อย่างหน้าผาทางด้านการคลังแล้ว เพราะการคลังตอนนี้ถึงจุดวิกฤตแล้ว สะท้อนจากการปรับคาดการณ์หรืออันดับเศรษฐกิจของไทยลดลง อย่างมูดีส์ อินเวสเตอส์ เซอร์วิส ก็ได้ปรับมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นเชิงลบ (Negative Outlook) จากเดิมที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เพราะมองว่าหากรัฐบาลบริหารประเทศระยะสั้นและกลางได้ไม่ดีมากนัก เสถียรภาพด้านการคลังก็จะระเบิดออกมา โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ ที่อยู่ประมาณ 64% และการขาดดุลงบประมาณที่สูงถึง 4.5% สูงสุดในรอบ 20 ปี