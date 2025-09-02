ส.ชาวนา แจ้ง เงินช่วยชาวนาไร่ละพัน โอนผ่านบัญชีธกส.เหมือนเดิมแล้ว นาปรังได้ก่อน ส่วนนาปีรอวันที่ 3-4 ก.ย. 

ส.ชาวนา แจ้ง เงินช่วยชาวนาไร่ละพันโอน ผ่านบัญชีธกส.เหมือนเดิมแล้ว นาปรังได้ก่อน ส่วนนาปีรอวันที่ 3-4 ก.ย.
จากกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่ประกาศจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อรายในงวดแรกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าชาวนายังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายจากเดิมคือโอนเงินผ่านบัญชี ธกส. มาจ่ายผ่านทางแอฟพลิเคชั่น โดยผู้ที่ได้รับเงินจะต้องลงทะเบียนผ่านแอพพ์ดังกล่าวก่อน ส่งผลให้ชาวนาเดือดร้อนเพราะขั้นตอนยุ่งยาก อยากให้มีการโอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กันยายน เพจเฟซบุ๊กสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ว่า ถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนา วันนี้ได้รับข่าวจากท่านนายกปราโมทย์ เจริญศิลป์ (นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย) ท่านได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยนาปรังไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ที่ปกติหน่วยงานรัฐมีการชี้แจงการจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นทางรัฐ
ซึ่งตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้คงจ่ายเข้าบัญชีธกส.โดยตรง โดยไม่ผ่านแอพพ์ทางรัฐแล้ว โดยจะสั่งจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ผ่าน ธกส.ภายในคืนนี้ (1 ก.ย.68) ทั้งหมด
ส่วนโครงการนาปี จะทยอยจ่ายภายในต้นเดือนกันยายนนี้(3-4 ก.ย.68)ทั้งหมดเช่นกัน
#ขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร