ข่าวดี สหรัฐฯ ประกาศ ไทยผ่านเกณฑ์ MMPA ส่งออกสัตว์น้ำไปสหรัฐฯ
นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยองค์การสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) ได้ประกาศผลการพิจารณาความเทียบเคียงตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม หรือ MMPA ผ่านเอกสาร Federal Register ครอบคลุมสินค้าประมงกว่า 2,500 รายการ จาก 135 ประเทศทั่วโลก ผลปรากฏว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 89 ประเทศที่ผ่านการประเมิน โดยรายการสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงไทยได้รับการรับรองทั้งหมด รวมถึงการประมงที่อยู่ในบัญชี LOFF ก็ผ่านเกณฑ์เทียบเคียงมาตรการกับกฎหมายสหรัฐฯ ทำให้ไทยสามารถส่งออกสัตว์น้ำไปยังตลาดสหรัฐฯ ได้โดยไม่มีข้อจำกัด
นายบัญชา กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทย โดยกรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้ส่งข้อมูลการดำเนินงานตามกฎหมาย MMPA ให้กับทางสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เพื่อยืนยันว่าสินค้าประมงไทยไม่กระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ ตาย หรือการลดจำนวนประชากร
นายบัญชา กล่าวว่า พร้อมกันนี้ ไทยยังได้ออกมาตรการและแผนงานด้านการอนุรักษ์ อาทิ แผนปฏิบัติการระดับชาติ พ.ศ. 2566–2570 เพื่อบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างยั่งยืน มีการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 66 เปิดทางให้ชาวประมงสามารถช่วยเหลือสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่ประสบเหตุได้ทันทีโดยไม่ผิดกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมง ด้านการสร้างการรับรู้ ไทยได้จัดอบรมและประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสัตว์ทะเลหายากแล้ว 96 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 5,500 คน ทั้งชาวประมง เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทดลองติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ (Pinger) บนอวนติดตาและอวนจมปูในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิรวดี ผลการทดลองพบว่าไม่พบการติดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมในอวนแต่อย่างใด ถือเป็นความสำเร็จในการลดผลกระทบจากการทำประมงโดยตรง
“มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความจริงจังของประเทศไทยในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ไม่ทำลายสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ย้ำว่าผลการประเมินของสหรัฐฯ เป็นเครื่องยืนยันว่าไทยมีมาตรการป้องกันเข้มงวดเพียงพอ ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าว่าสินค้าประมงจากไทยไม่ได้มาจากการจับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม” นายบัญชา กล่าว
นายบัญชา กล่าวว่า กรมประมงในฐานะคณะอนุกรรมการฯ จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอนุรักษ์ควบคู่กับการประมงที่ยั่งยืน พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรักษามาตรฐานการส่งออก และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าประมงไทยในตลาดโลก