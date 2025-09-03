กิน..ลุ้นโชค

สําหรับกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในช่วงนี้ ที่น่าจะติดชาร์ตเจ้าแม่กิจกรรม ที่ผุดไอเดียกระจายจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เปิดตัวกันต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์
ล่าสุด อีกงาน เปิดแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง แถมระยะเวลาจัดแคมเปญร่วมกับ 496 ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวมถึง 45 วัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2568
และเพื่อการกระตุ้นอารมณ์ ให้คนออกไปทานอาหารนอกบ้าน จึงได้เพิ่มสิ่งจูงใจ อีกมากมาย อาทิ LINE MAN และ Grab รับคูปองส่วนลด/โค้ดพิเศษ THAISELECT จาก LINE MAN และ Grab มอบสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตกรุงไทย CP Axtra มอบโปรโมชั่นลดต้นทุนค่าใช้จ่าย The Mall นำร้าน Thai SELECT ออกงานแสดงสินค้า การบินไทยนำร่องหนุนนักท่องเที่ยวออสเตรเลียทานที่ร้านในไทย และลุ้นตั๋วเครื่องบินกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้ง เป็นต้น
วันนี้ไม่ว่าเจอ ทั่นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อรมน ทรัพย์ทวีธรรม ที่ใด ก็จะออกปากชวน “เมื่อจะทานแนะเข้าร้านมีตรา Thai SELECT นะคะ ทั้งอิ่ม อร่อย ได้ส่วนลด แถมลุ้นรางวัล”
เหตุผลหลังสุดนี่เด็ดจริง ค่าาา