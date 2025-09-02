ลาซาด้าเผย ไทยครองแชมป์ช้อปออนไลน์ต่อสัปดาห์อันดับ 1 ของโลก ขยายตัวเร็วสุดในภูมิภาค ชูแนวคิด “Next-Level eCommerce” โฟกัส 3 แกนหลัก “สินค้าครบถ้วน-ประสบการณ์เหนือกว่า-แคมเปญคุณภาพ” พร้อมทุ่มงบเพิ่มคูปองส่วนลดช่วงแคมเปญ 45% หลังยอดขาย Double Digit เติบโตกว่าวันปกติ 300%
นางสาววาริสฐา เกียรติภิญโญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ “ไทย” ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นตลาดที่มีการขยายตัวเร็วที่สุดในภูมิภาค โดยในปี 2567 มีอัตราการเติบโตถึง 21.7% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 12% อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าจะเติบโตแตะ 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2573
“นักช้อปไทยครองแชมป์จับจ่ายออนไลน์ต่อสัปดาห์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็น 68.2% ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับคำสั่งซื้อบน LazMall ที่เพิ่มขึ้นกว่า 22% ตั้งแต่ต้นปี 2568”
ดังนั้น ลาซาด้าจึงบุกเบิกทิศทางและสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและอินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยแนวคิด “Next-Level eCommerce” มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่มอบประสบการณ์การช็อปแบบพรีเมี่ยม ชูจุดแข็งด้านสินค้าแบรนด์และบริการคุณภาพ
ขณะเดียวกันลาซาด้ายังเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และผลักดันการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทยเพื่อความแข็งแกร่งในระยะยาว
โดยแนวคิด “Next-Level eCommerce” ประกอบด้วย 3 โฟกัสหลัก ดังนี้
1.คัดสรรสินค้าคุณภาพครบทุกหมวดหมู่ (High-Quality Assortment)
นำเสนอสินค้าแบรนด์แท้ 100% ตลอดจนสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ลาซาด้า ผ่าน LazMall และ LazMall Luxury ศูนย์รวมร้านค้าทางการของแบรนด์ชั้นนำ ที่มีมากกว่า 32,000 แบรนด์ทั่วทั้งภูมิภาค ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายด้วยหมวดหมู่ขายดีอย่าง LazBEAUTY, LazLOOK และ Lazada Electronics
นำร่องโมเดลค้าส่งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (B2B) ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ ด้วยสินค้ากว่า 15,000 รายการ ครอบคลุมหมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ประปา และอุปกรณ์ไฟฟ้า
2.มอบประสบการณ์การช็อปที่เหนือกว่า (High-Quality Experience)
4 การันตีจาก LazMall (การันตีสินค้าแบรนด์แท้ 100%–จัดส่งตรงเวลา–คืนสินค้าพร้อมเงินคืนไว–การันตีสต็อกพร้อม)
โปรแกรมส่งเร็วพิเศษ Priority Delivery 24 Hours สั่งซื้อสินค้าภายในเที่ยง ได้รับสินค้าในวันถัดไป
บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรแกรมเก่าแลกใหม่ และอัพเกรดรุ่นในหมวดโทรศัพท์มือถือ และประกันสินค้าในประเภทต่าง ๆ
พัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อนำเสนอประสบการณ์การช้อปที่ราบรื่นและตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Lazzie แชตบอตอัจฉริยะผู้ช่วยแนะนำสินค้าที่ตรงใจ
เตรียมส่งบริการใหม่ Lazada Membership ระบบสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับนักช็อป
3.ดึงอินไซต์สร้างอิมแพ็กต์ผ่านแคมเปญคุณภาพ (High-Quality Campaign)
กว่า 50% ของยอดขายบนแพลตฟอร์มมาจากแคมเปญ ลาซาด้าจึงเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งปี รวมถึงทุ่มงบเพิ่มคูปองส่วนลดในช่วงแคมเปญมากกว่าเดิม 45%
ยอดขายแคมเปญ Double Digit บนแพลตฟอร์มเติบโตกว่า 300% เมื่อเทียบกับวันปกติ ในขณะที่แคมเปญ Mid-Month ยอดโต 70% ต่อเนื่อง
พบการเติบโตในแคมเปญหมวดหมู่สินค้า โดยหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าโตกว่า 2 เท่า ส่วนสินค้าแฟชั่นและความงามโตเพิ่มขึ้น 40%
ทั้งนี้ “ลาซาด้า” เปิดตัวเมกะแคมเปญ “9.9 ลดอลัง ปังทุกแบรนด์” ยกระดับการช็อประดับพรีเมี่ยมด้วยทัพสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชันต่าง ๆ ตั้งแต่ 8 กันยายน 2 ทุ่ม ถึง 11 กันยายน 2568 มอบส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท
LazFlash ลดสูงสุด 90% แบรนด์ดังลดแรง 6 ชั่วโมงแรก 2 ทุ่ม ถึง ตี 2 และดีลพิเศษอีกหลายต่อ มาพร้อมกิจกรรมจาก Lazzie ฟีเจอร์ผู้ช่วย AI เมื่อพิมพ์คำว่า “HEYLAZZIE” ในแชต ก็มีสิทธิรับ LazRewards ได้ทุกวัน และหากแชตกับ Lazzie ต่อเนื่อง ก็มีสิทธิปลดล็อก LazRewards สูงสุดกว่า 200 บาท
