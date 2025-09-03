ก.เกษตรจ่ายไร่ละพันโอนตรงบัญชีชาวนา เกษตรกรบ่นราคาข้าวตกไม่พอใช้หนี้
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง กล่าวถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการโครงการไร่ละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรชาวนา ทั้งนาปรังและนาปี ว่า เมื่อคืนวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา มีการโอนเงินในกลุ่มแรกไปแล้ว เป็นกลุ่มของข้าวนาปรังทั่วประเทศ รวม 769,461 ราย เป็นเงิน 6,280 ล้านบาท ซึ่งผลการโอนเรียบร้อยดี ส่วนวันที่ 2-4 ก.ย. จะเป็นการโอนในส่วนของข้าวนาปี
โดยวันที่ 2 ก.ย.ช่วงกลางวันจะโอนในกลุ่มภาคเหนือ รวม 286,000 กว่าราย เป็นเงิน 2,459 ล้านบาท วันที่ 3 ก.ย. เป็นกลุ่มภาคอีสาน 1,291,000 ราย เป็นเงิน 10,586 ล้านบาท และวันที่ 4 ก.ย. วันสุดท้ายจะโอนของกลุ่มเกษตรกรภาคอื่นๆที่เหลือ 137,000 ราย เป็นเงิน 1,254 ล้านบาท การดำเนินการโครงการนี้รวมแล้วจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 2,485,000 ราย วงเงินรวม 20,580 ล้านบาท ทั้งนี้หากสังเกตจะพบว่ายังมีเงินคงค้างอยู่อีก 20,000 กว่าล้านบาท ที่ยังเป็นวงเงินที่เตรียมไว้ ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตรวจเช็กเรื่องความถูกต้อง ในส่วนของเกษตรกรหากท่านใดยังไม่ได้ ฝากให้ติดตามที่ทางอำเภอและเกษตรอำเภอในเรื่องของกลไกว่า ชื่อของท่านได้ลงทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ เพื่อที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อมาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะได้ดำเนินการได้ต่อโดยเร็ว
“การดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้โอนเงินผ่านแอพพ์ทางรัฐ แต่เป็นการโอนผ่านทางบัญชีเพราะครั้งนี้มีจำนวนมากถึง 4 ล้านราย ต้องยอมรับว่าใน 4 ล้านคน อาจเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีความพร้อมเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ จึงตัดสินใจชะลอเรื่องของแอพพ์ทางรัฐ และดำเนินการที่จะทำให้ถึงมือเกษตรกรได้เร็วที่สุด ยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ถึงบัญชีพี่น้องโดยตรง” นายจุลพันธ์ กล่าว
นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เงินช่วยเหลือเกษตรกร ข้าวนาปรัง-นาปี เงินช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท มีการเปลี่ยนแปลงให้จ่ายเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยตรง โดยไม่ผ่านแอพพลิเคชั่น ‘ทางรัฐ’ แล้ว ได้โอนเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกร ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงานไปยัง ธ.ก.ส. เพื่อส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าชาวนาได้รับสิทธิครบถ้วน และตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง หากพบปัญหาบัญชีปิดหรือไม่ได้อัพเดตข้อมูล เกษตรกรสามารถติดต่อ ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขได้ทันที
ที่ ธ.ก.ส.สาขาคลองขลุง จ.กำแพงเพชร เกษตรกรชาวนาจำนวนมากเดินทางมาต่อเเถวจนล้นออกมาบนถนน บางรายมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อปรับสมุดบัญชีธนาคารว่าเงิน 10,000 บาท ต่อนา 10 ไร่ รัฐบาลอนุมัติช่วยเหลือเข้าบัญชีแล้วหรือยัง บางรายเงินยังไม่เข้า ก็ต้องกลับบ้านไปมือเปล่า บางคนเงินเข้าแล้วได้ต่อแถวเบิกเงินออกไปทันที เพราะมีภาระต้องจ่ายค่าปุ๋ยค่ายา และหนี้สินที่ไปหยิบยืมมาทำนา
เกษตรกรรายหนึ่งเปิดเผยว่า ดีใจรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ แต่ได้น้อยไปหน่อย น่าจะให้มากกว่านี้ เพราะราคาข้าวตกต่ำมาก บางคนจะนำเงินไปซื้อยาฉีดข้าว ถามว่าพอไหม ก็ไม่พอ แต่ก็ยังดีมีเงินมาช่วยให้ชาวนาหายใจได้ ส่วนเงินจะนำไปใช้หนี้ใช้สิน จ่ายค่าพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่ายา