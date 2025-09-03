กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน Thailand Rice Convention 2025 ที่ จ.นครพนม
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้โครงการประชุมข้าวนานาชาติสัญจร “Thailand Rice Convention 2025 สัญจร (TRC 2025 สัฐจร)” ขึ้นที่โรงแรมเวลาดี จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนางอรรัตน์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าข้าว ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายสถานการณ์และทิศทางตลาดข้าวในต่างประเทศ รวมทั้งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 200 คน
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ข้าวออร์แกนิก รวมถึงข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ นอกจากนี้ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตข้าวอินทรีย์และแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าที่ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มข้าวคุณแม่ สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรหันมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำนาและจัดการผลผลิตตามบริบทและความพร้อมของตนเอง
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงภาคการตลาดและภาคการผลิตเข้าด้วยกัน ถ่ายทอดข้อมูลให้ภาคการผลิตเข้าใจทิศทาง สถานการณ์ตลาดข้าว และพฤติกรรมผู้บริโภคข้าวในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับตัว ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะข้าวคุณภาพสูงที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์คาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการวางแผนก่อนการเพาะปลูก นำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ผลิตข้าวเชิงมูลค่าที่มีความยั่งยืน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ข้าวคุณภาพดีจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน