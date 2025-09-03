องค์การคลังสินค้าลุยพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันการทุจริตตามมาตรฐานสากล ISO 37001 หลังคว้าคะแนนประเมินด้านคุณธรรมความโปร่งใส ITA ปี 68 ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อคส.ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันการทุจริตตามมาตรฐานสากล ISO 37001 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์การคลังสินค้า ด้วยการจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรของอคส. และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 6 หลักสูตร
ได้แก่ 1.วัฒนธรรมและจริยธรรมด้านการป้องกันทุจริต 2.แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการต่อต้านสินบนตามมาตรฐานสากล 3. แนวทางการประเมินตนเองและการประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 37001
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 5.การบริหารความเสี่ยงการทุจริต 6.การกำหนดนโยบายมาตรการและการเปิดเผยข้อมูลและการแก้ไขข้อร้องเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) Bureau Veritas (ประเทศไทย)
ทั้งนี้อคส. เพิ่งได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 68 จำนวน 95.89 คะแนน ซึ่งเป็นอันดับที่ 29 ของรัฐวิสาหกิจ และอันดับที่ 5 ของกระทรวงพาณิชย์ ถือว่าได้คะแนนการประเมินที่ดีขึ้น
ดร.ธิรินทร์เกล่าวอีกว่า ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา อคส.มีความเคลื่อนไหวในหลายเรื่อง ทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Digital Marketing ในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย Branding” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการตลาดดิจิทัลให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างอคส. ตลอดจนแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการผ่านการสร้างแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ ,การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย การลงทุน และการกำกับดูแลธุรกิจรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฝึกอบรม 4 หลักสูตรได้แก่ 1.กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 2.แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ งบลงทุน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3.การร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน (PPP) 4.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและการกำกับดูแลบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนี้ยังได้ประชุมหารือร่วมกับนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และ นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสินค้าเกษตร,จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า” เพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ใหม่ของอคส. และตนยังได้เยี่ยมชมบมจ.อสมท.พร้อมหารือกับนายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. เพื่อหาโอกาสและช่องทางพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต
