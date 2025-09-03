โกลเบล็ก จับตาราคาทองคำพุ่ง รับสัญญาณเฟดลดดอกเบี้ย แนะรอจังหวะซื้อ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้น จากความคาดหวังเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้ หลังประธานเฟด ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในงานการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล สอดคล้องกับเครื่องมือ FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2ครั้งในปีนี้ จากเดิมที่คาดว่าจะปรับ 3 ครั้ง โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนกันยายน และตุลาคมนี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ
นายณัฐวุฒิกล่าวว่า อีกทั้งความกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด หลังประธานาธิบดีทรัมป์ มีคำสั่งปลดลิซา คุก พ้นตำแหน่งกรรมการเฟด ทำให้นักลงทุนเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำเพิ่มเติม มองกรอบทองคำเดือนนี้ 3,375-3,575 $/Oz แนะนำซื้อทองคำเมื่อราคาย่อตัวลง
ขณะที่ดัชนี PPI ทั่วไป (Headline PPI) ของสหรัฐฯ ที่ได้มีการรายงานออกมาในหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึ้น 3.3% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.5% ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.4% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน และประมาณการครั้งที่ 2 GDP ไตรมาส 2/68 ขยายตัว 3.3% สูงกว่าคาดการณ์
นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ด้านสถานการณ์สงครามการค้าที่มีความชัดเจนมากขึ้น ล่าสุดทางแคนาดายกเลิกการเก็บภาษีตอบโต้ต่อสินค้าสหรัฐฯ หลายรายการเมื่อวันศุกร์ (22 ส.ค.) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ขณะที่ภาษีศุลกากรระหว่างจีน ยังไม่มีทิศทางจะจบ ล่าสุด ทรัมป์ ขู่เรียกเก็บในอัตราสูงถึง 200% หากจีนไม่ส่งออกแม่เหล็กแร่หายากให้กับสหรัฐฯ และยังมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมที่เป็นส่วนประกอบในสินค้ากว่า 400 รายการ ซึ่งรวมถึงกังหันลม เครนเคลื่อนที่ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถเกลี่ยดินและเครื่องจักรสำหรับงานหนักประเภทอื่น ๆ
และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแคนซัส ซิตี แสดงความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายยังคงมีงานต้องทำอีกมากเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ขณะที่ซิตี้ (Citi) ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาทองคำในช่วง 3 เดือนข้างหน้า สู่ระดับ 3,500 ดอลลาร์/ออนซ์ จากเดิมที่ 3,300 ดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา