ส.ชาวนา ไม่สนขั้วการเมือง ใครเป็นนายกฯก็ได้ แต่ต้องเร่งแก้ราคาข้าวตกต่ำ ขอคนมีความรู้เข้าใจเกษตรกรมาเป็นรมว.เกษตร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผย ถึงการที่พรรคประชาชน (ปชน.) ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายรัฐมนตรี ขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยอาจตัดสินใจยุบสภาว่า ตนไม่สนใจขั้วการเมือง ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ แต่ขอเพียงให้สนใจแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่มีปัญหารุมเร้าทั้งราคาข้าวตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง แหล่งน้ำไม่เพียงพอ และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
นายปราโมทย์ กล่าวว่า ไม่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เร็ว จากการจับขั้วการเมืองในขณะนี้เลยหรือยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ สมาคมชาวนาขอแค่ให้รัฐบาลต่อไปคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเข้าใจเกษตรกรมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดอนาคตชาวนาไทย ถ้าชาวนา 17-18 ล้านครัวเรือนอยู่ไม่รอด ก็ไม่มีรัฐบาลไหนอยู่รอด