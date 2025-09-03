เศรษฐกิจ

ส.ชาวนา ไม่สนขั้วการเมือง ใครเป็นนายกฯก็ได้ แต่ต้องเร่งแก้ราคาข้าวตกต่ำ

ส.ชาวนา ไม่สนขั้วการเมือง ใครเป็นนายกฯก็ได้ แต่ต้องเร่งแก้ราคาข้าวตกต่ำ ขอคนมีความรู้เข้าใจเกษตรกรมาเป็นรมว.เกษตร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายปราโมทย์​ เจริญ​ศิลป์​ นายกสมาคม​ชาวนา​และ​เกษตรกร​ไทย​ เปิดเผย ถึง​การ​ที่​พรรค​ประชา​ชน (ปชน.) ประกาศ​สนับสนุน ​นายอนุทิน​ ชาญวี​รกูล​ หัวหน้า​พรรคภูมิใจ​ไทย​เป็น​นายรัฐมนตรี​ ขณะเดีย​วกันพรรค​เพื่อ​ไทย​อาจตัดสินใจ​ยุบสภา​ว่า​ ตนไม่สนใจ​ขั้ว​การเมือง​ ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี​ก็ได้​ แต่ขอเพียง​ให้​สนใจ​แก้ไข​ความเดือดร้อน​ของ​เกษตรกร​ โดยเฉพาะ​ชาว​นาที่มีปัญหา​รุมเร้า​ทั้ง​ราคาข้าว​ตกต่ำ​ ต้นทุน​การผลิต​สูง​ แหล่ง​น้ำ​ไม่เพียงพอ​ และ​ขาดแคลน​เมล็ดพันธุ์​ข้าว​คุณภาพ

นายปราโมทย์ กล่าวว่า ไม่ว่าจะจัดตั้ง​รัฐบาล​ได้​เร็ว​ จากการจับขั้วการเมือง​ในขณะนี้เลยหรือยุบสภา​เพื่อ​เลือก​ตั้งใหม่​ สมาคมชาวนาขอแค่ให้​รัฐบาล​ต่อไปคัดเลือกบุคคล​ที่​มีความสามารถ​และ​เข้าใจ​เกษตรกร​มาเป็น​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ รวมทั้ง​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์​ที่มีส่วน​สำคัญ​ต่อ​การกำหนด​อนาคต​ชาวนาไทย​ ถ้าชาวนา​ 17-18 ล้านครัวเรือน​อยู่​ไม่รอด​ ก็​ไม่มีรัฐบาล​ไหน​อยู่รอด