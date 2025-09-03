กรมโรงงานฯ คว้า ประกาศเกียรติคุณ ร่วมสร้างเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สะท้อนบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยมี นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน “มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา”ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ในงานนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและทิศทางการจัดการอาชีวศึกษา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถานประกอบการที่สนับสนุนการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการยกย่องให้เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ #สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2568
ที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้ โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ( HCFCs) ระยะที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพหุภาคีตามพิธีสารมอนทรีออลฯ ผ่านธนาคารโลก
งานมหกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป.ป.ช. ฟันจริยธรรม ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.พปชร. คดีถือครองที่ดินสปก.โดยมิชอบ
- ล็อกถล่ม! ‘ซันนี่’ ฟอร์มร้อนหักคิว ‘เบรเซล’ – ‘เอฟวัน’ ไม่พลาดเช่นกันเข้ารอบเมนดรอว์
- เส้นเงิน ‘อลงกต’ โยงถึง 2 ตลก 1 นักธุรกิจ บางคนรับเงินสดหลักร้อยล้าน รอง ผบก.ป.จ่อเรียกแจง
- พรรคประชาชนยัน หากยังไม่โปรดเกล้าฯสภา จะเดินหน้าโหวตอนุทิน เป็นนายกฯ