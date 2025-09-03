เศรษฐกิจ

กรมโรงงานฯ คว้า ประกาศเกียรติคุณ ร่วมสร้างเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยมี นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน “มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา”ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ในงานนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและทิศทางการจัดการอาชีวศึกษา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถานประกอบการที่สนับสนุนการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการยกย่องให้เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ #สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2568

ที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้ โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ( HCFCs) ระยะที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพหุภาคีตามพิธีสารมอนทรีออลฯ ผ่านธนาคารโลก

งานมหกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

