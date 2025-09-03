การบินไทย ผนึก Mastercard เปิดเวที “THAI Talk” ชูบริการฟูลเซอร์วิส–โปรโมชั่นบินคุ้ม
เมื่อวันที่ 3 กันยายน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Mastercard จัดงาน “THAI Talk: Travel Trend and Priceless Experience” เวทีทอล์กครั้งใหญ่ที่เปิดอินไซต์เทรนด์การท่องเที่ยวล่าสุดของคนไทยปี 2568 เจาะลึกเส้นทางยอดนิยม หมุดหมายใหม่ที่น่าจับตา และพฤติกรรมผู้โดยสารยุคใหม่ พร้อมต่อยอดกลยุทธ์การให้บริการเหนือระดับ ตอบโจทย์ดีมานด์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถิติผู้โดยสารไทยช่วงเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2567 เส้นทางยอดนิยม 5 อันดับแรกคือ โตเกียว (นาริตะ),2. ฮ่องกง, 3.โอซาก้า, 4.สิงคโปร์ และ 5.โซล แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2568 โตเกียวยังคงรั้งอันดับ 1 ขณะที่สิงคโปร์และเซี่ยงไฮ้ขยับก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 และ 3 แทนฮ่องกงและโอซาก้า ส่วนโซลยังคงติดท็อป 10 เช่นเดิม
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า ส่วนเส้นทางที่มีอัตราการเติบโตน่าสนใจคือ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกาที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเพิ่มขึ้นกว่า 100% ด้านเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 80% เช่นกัน โดยในปี 2568 การบินไทยเพิ่มเที่ยวบินในหลายเส้นทางเพื่อรองรับดีมานด์ที่ขยายตัว เช่น เซี่ยงไฮ้ โคลัมโบ และเดนปาซาร์ (บาหลี) เป็นต้น
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า ด้าน เมืองกวางโจว ประเทศจีน ยังถูกจับตามองในฐานะเส้นทางมาแรงจากกระแสชอปปิ้ง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสตรีตฟูด โดยแรงหนุนจากมาตรการฟรีวีซ่าของจีนยิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น และต้องยอมรับว่าประเทศจีนถือเป็น Hidden Gem ของนักเดินทางไทย ที่ครบเครื่องทั้งค่าใช้จ่ายที่จับต้องได้และแหล่งท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ตั้งแต่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ไปจนถึงสวนสนุกชื่อดังอย่าง Disneyland ที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่แตกต่างจากญี่ปุ่นหรือเกาหลี
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า นักเดินทางไทยปัจจุบันให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากขึ้น นิยมบินฟูลเซอร์วิสที่จ่ายครั้งเดียวแล้วครบทุกความต้องการ ดังนั้น การบินไทย ได้ชูบริการฟูลเซอร์วิสที่จ่ายครั้งเดียวครบทั้งอาหาร พื้นที่นั่ง ระบบความบันเทิง และความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะการอัปเกรดเครื่องบิน Airbus A320 เพิ่มชั้นธุรกิจ Royal Silk สำหรับเส้นทางระยะสั้น รองรับผู้โดยสารกลุ่มพรีเมียมที่ใส่ใจความสบาย
นอกจากนี้ การบินไทยยังออกแบบตารางบินที่ยืดหยุ่น และปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์นักเดินทางมากที่สุด เช่น เลือกออกเดินทางกลางคืนถึงเช้าเพื่อเที่ยวต่อได้แบบเต็มวัน หรือบินเช้าถึงบ่ายสำหรับคนที่อยากเช็กอินเข้าโรงแรมได้พอดี ตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจ ครอบครัว และผู้สูงอายุ
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า การบินไทยจับมือ Mastercard ออกโปรโมชันพิเศษ มอบส่วนลด 2,000 บาทต่อที่นั่ง สำหรับบัตรโดยสารไป–กลับจากไทยสู่ทุกเส้นทางในเอเชีย เมื่อจองผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Thai Airways และชำระด้วยบัตร Mastercard พร้อมใส่โค้ด “MCTHASIA” โดยจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 และเดินทางได้ถึง 31 ธันวาคม 2568
นายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทย สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงจากท้องถิ่น เพื่อส่งต่อทั้งรสชาติที่ดีและคืนคุณค่าสู่สังคม พร้อมสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ภูมิใจนำเสนอ โดยการบินไทย เปิดตัวแคมเปญ “Good Taste for a Good Cause ที่ได้ร่วมมือกับแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพและจุดยืนที่ชัดเจนในการยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น กาแฟไทยจากดอยตุง ช็อกโกแลตพรีเมียมจากกานเวลา ช็อกโกแลต นอกจากนี้ ยังมีข้าวแต๋น (Rice Cracker) ของการบินไทยเอง จากโจทย์ที่ว่า Snack บนเครื่องต้องเป็นของดีจากเมืองไทยภายใต้ธีม “ข้าวไทย หัวใจอินเตอร์” โดยใช้ข้าวไทยถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 จากจังหวัดเชียงราย และข้าวขาวจากจังหวัดปทุมธานี โดยนำเสนอรสชาติที่ถูกปากผู้โดยสารทั่วโลก ปัจจุบันการบินไทยสนับสนุนเกษตรกรโดยสั่งข้าวมากถึง 100 ตันต่อเดือน และสร้างความตื่นเต้นด้วยรสชาติใหม่ ๆ อยู่เสมอ
