พณ.ชี้แจง เมียนมาเพิ่มความเข้มการตรวจใบอนุญาตนำเข้า ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ยังเปิดปกติ
จากตลอดช่วงที่ผ่านมา ฝ่ายเมียนมาได้เพิ่มความเข้มงวดด้านการนำเข้าสินค้า โดยเริ่มเห็นสัญญาณมาตรการเข้มที่ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนที่จะมีรายงานล่าสุดว่ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันที่ด่านท่าขี้เหล็ก ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) จึงได้ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย–เมียนมาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อการส่งออกของไทยและหาแนวทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยล่าสุด คต.ได้รับรายงานยืนยัน จากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุง และจังหวัดเชียงรายว่ามาตรการเข้มงวดยังคงเน้นไปที่การตรวจสอบ ใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ของสินค้าที่จะเข้าสู่เมียนมา
ด่านท่าขี้เหล็ก ฝั่งเมียนมา ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่มีการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ Import License สำหรับสินค้านำเข้า โดยรถบรรทุกยังสามารถขนส่งผ่านสะพานแห่งที่ 2 ได้ตามเดิม ทั้งนี้ เมื่อเช้าวันที่ 2 กันยายน 2568 มีรายงานว่าสินค้าจากไทย อาทิ วัสดุก่อสร้างและเครื่องดื่ม ที่มีเอกสารครบถ้วน ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเมียนมาโดยไม่มีอุปสรรค ขณะเดียวกัน ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย ฝั่งไทย ยังคงเปิดให้บริการเช่นเดิม โดยขั้นตอนการส่งออกไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เข้าพบ นายอู ซอ ซอ โซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการค้า โดยฝ่ายเมียนมาเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินการส่งออกให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจัดระเบียบการนำเข้าสินค้าของเมียนมา
คต. แนะนำให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกไปเมียนมา เตรียมความพร้อมด้านเอกสารนำเข้าให้ครบถ้วนโดยเฉพาะการตรวจสอบ รายการสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเมียนมา พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการไทยประสานกับคู่ค้าในเมียนมา เพื่อดำเนินการขอ Import License และจัดทำ export earning อย่างถูกต้อง หากดำเนินการครบถ้วน สินค้าสามารถผ่านด่านแม่สาย–ท่าขี้เหล็ก หรือท่าเรือระนอง–เกาะสอง ได้อย่างสะดวก
แม้เมียนมาจะเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้า แต่ด่านแม่สาย–ท่าขี้เหล็กยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ ผู้ประกอบการไทยจึงควรเร่งปรับตัวและเตรียมเอกสารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการค้าชายแดนและรักษาความต่อเนื่องของการส่งออก