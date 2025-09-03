แบงก์กรุงเทพ แจ้งระบบขัดข้องทำให้ไม่มีการบันทึกรายการเคลื่อนไหว ยันไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์

แบงก์กรุงเทพ แจ้งเหตุยอดในบัญชีไม่ตรงเพราะระบบขัดข้องทำให้ไม่มีการบันทึกรายการเคลื่อนไหว ยันไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์
หลังจากเกิดเหตุระบบของธนาคารกรุงเทพมีปัญหา ทำให้ยอดเงินของลูกค้าผิดปกติ เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เงินของลูกค้าบางคนหายไป บางคนถึงกับติดลบ ตั้งแต่คืนวันที่ 1 กันยายน 2568 โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขระบบ และคาดว่าบัญชีที่มีปัญหาจะสามารถกลับมาปกติได้ภายในเวลา 14.00 วันที่ 2 กันยายน
ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 กันยายน นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่เกิดความขัดข้องในระบบงานของธนาคารเมื่อคืนวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบงานของธนาคารไม่มีการบันทึกรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากบางบัญชีที่ทำรายการระหว่างเวลา 21.06 น. ถึง 23.00 น. ทำให้แสดงยอดเงินในบัญชีของลูกค้าดังกล่าวไม่ถูกต้องดังที่ได้สื่อความไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการเคลื่อนไหวดังกล่าวในบัญชีของลูกค้าให้ถูกต้องแล้วเสร็จในเวลา 15.30 น. ของวันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 โดยรายการดังกล่าวปรากฏเป็น “รายการปรับปรุง (ADJ: Adjustment Item)” ในบัญชีของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีลูกค้าบางรายยังพบว่ายอดเงินในบัญชีของตนติดลบ เนื่องจากมีการทำรายการใช้จ่ายเกินกว่ายอดเงินในบัญชีที่แท้จริง ในระหว่างเวลา 03.00 น. ของวันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 จนถึง ก่อนเวลาที่ธนาคารจะปรับปรุงรายการเคลื่อนไหวข้างต้นแล้วเสร็จในเวลา 15.30 น. ซึ่งธนาคารมีการแจ้งลูกค้าดังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
นายไชยฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิได้เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ และธนาคารต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้ หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาขาที่ท่านสะดวก หรือคอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือ 66 (2) 645 5555