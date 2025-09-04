กรอ.ดันกฎหมายรอง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มุ่งปลอดภัย – กำกับรัดกุม
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองอธิบดีกรอ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงการประชุมล่าสุด มีผู้แทนจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร และกรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการครอบครองวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ การสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ การยกเว้นการนำเข้าวัตถุอันตรายบางรายการที่ อย.ดูแล เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและนำเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ นายสุนทร แก้วสว่าง รองอธิบดีกรอ. ยังรายงานว่าได้เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการยกระดับการบริการทางภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน ที่ประชุมได้ปรับปรุงและจัดทำ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 รวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535