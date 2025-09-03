โอนแล้ว วิธีเช็กสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ผ่าน chongkho.inbaac
เมื่อวันที่ 3 กันยายน รัฐบาลอนุมัติโครงการ เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและนาปี ปีการผลิต 2568/69 โดยจ่ายตรงเข้าบัญชีผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท (ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน หรือสูงสุด 10,000 บาท)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 โดยแบ่งการโอนเงินออกเป็น 3 รอบ ตามแผนการดำเนินงานและการส่งรายชื่อจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ใครบ้างมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ?
- โครงการข้าวนาปรัง ปี 2568 : ครอบคลุม 861,000 ครัวเรือน
- โครงการข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 : ครอบคลุม 4.63 ล้านครัวเรือน
- เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2568/69 ให้เรียบร้อย จึงจะมีสิทธิรับเงิน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบด้วยตัวเอง ตามนี้
- เกษตรกรต้องตรวจสอบว่าตนเองลงทะเบียนปลูกข้าวนาปรังหรือนาปี
- ตรวจสอบแผนการโอนเงินให้ตรงวันและตรงกับพื้นที่
- สำหรับรายที่ตรวจสอบตามข้อ 1 กับ 2 แล้วยังไม่ได้ อย่าเพิ่งกังวลใจ เนื่องจากรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ทั้งนาปรังและนาปี ยังส่งมาโอนไม่ครบ
รอบโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร 2568 (แบ่งตามภูมิภาค)
สำหรับโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ปีการผลิต 2568/69 ธ.ก.ส.จะดำเนินการโอนเงินแบ่งเป็น 3 รอบตามภูมิภาค ได้แก่
- รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 286,831 ราย กรอบวงเงิน 2,459 ล้านบาท
- รอบที่ 2 : วันพุธที่ 3 กันยายน 2568 เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,291,298 ราย กรอบวงเงิน 10,586 ล้านบาท
- รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2568 เกษตรในภูมิภาคอื่น ๆ ที่เหลือ จำนวน 137,478 ราย กรอบวงเงิน 1,254 ล้านบาท
หมายเหตุ : ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบแรก อย่าเพิ่งกังวล รายชื่ออาจอยู่ระหว่างตรวจสอบ หากผ่านเกณฑ์ ธ.ก.ส. จะทยอยโอนให้ตามลำดับ
วิธีตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท
- ผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบสถานะ ธ.ก.ส. เข้าไปที่ : https://chongkho.inbaac.com กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบสถานะการโอนเงิน
- ผ่านแอพพลิเคชั่น BAAC Mobile เช็กยอดเงินโอนล่าสุดได้จากแอปของ ธ.ก.ส. หากสถานะขึ้นว่า “ได้รับเงินโอน” เงินจะเข้าบัญชีในไม่ช้า
- ช่องทางอื่น ๆ ตรวจสอบผ่าน ATM, สมุดบัญชี หรือบริการ SMS Alert
ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ปี 2568
ก่อนตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือ อย่าลืมเช็กสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ : https://efarmer.doae.go.th/checkFarmer หากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน แนะนำให้รีบติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในพื้นที่ของท่าน
สรุปโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกร 2568
- วงเงินรวมโครงการ : 45,204 ล้านบาท
- โอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกร ผ่าน ธ.ก.ส.
- เฉพาะปีการผลิต 2568 เท่านั้น
- แบ่งจ่ายเป็น 3 รอบ เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. 2568