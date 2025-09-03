เปิดแล้ว’สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’สวนลอยฟ้าใหญ่ที่สุด เช็คเวลาเปิด-ปิดที่นี่ 

เปิดแล้ว ‘สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’ สวนลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย เช็ควิธีเดินทาง เวลาเปิด-ปิดที่นี่
หลังบริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนา Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) โครงการมิกซ์ยูสระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Here for Bangkok และผู้พัฒนา The Residences at Dusit Central Park โครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ใน Super Core CBD ประกาศตั้งชื่อสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื้อที่ 7 ไร่ว่า “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแสงรุ่งอรุณของกรุงเทพและประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ว มาพร้อม 8 ไฮไลต์ความอัศจรรย์
-จุดชมวิวระเบียงรังนก (Bird Nest Viewpoint) พื้นที่สำคัญที่มอบวิวแบบพาโนรามาเชื่อมต่อวิวระหว่างสวนดุสิตอรุณกับสวนลุมพินีได้อย่างไร้รอยต่อ ท่ามกลางบรรยากาศของต้นไม้สีเขียวที่ให้คุณได้นั่งชมทิวทัศน์ โอบกอดธรรมชาติ สร้างจินตนาการและมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน
-ม่านน้ำ 2513 (Cascade 2513) หนึ่งในซิกเนเจอร์ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 เป็นสัญลักษณ์ของความสงบ ร่มเย็น และความหรูหราที่คงอยู่เหนือกาลเวลา ซึ่งบริเวณน้ำตกแห่งนี้จะถูกรายล้อมด้วยต้นไม้น้ำนานาพันธุ์เพื่อสร้างความร่มเย็นและสวยงาม
-อัฒจันทร์ดุสิตพินี (Dusitpini Amphitheatre) พื้นที่สันทนาการสำหรับจัดกิจกรรม นั่งพักผ่อน หรือเป็นจุดนัดพบ เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์แห่งความสุขและเสียงหัวเราะ โดยนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ให้คุณสัมผัสความเขียวขจีของสวนดุสิตอรุณ สวนลุมพินี และความเป็นเมืองได้โดยรอบ
-จุดชมวิวสวัสดีบางกอก (Sawasdee Bangkok Viewpoint) อีกหนึ่งจุดชมวิวที่ให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศรับชมความสวยงามด้วยวิวมุมสูงของสวนดุสิตอรุณ สัมผัสเส้นสายทางเดินที่ทอดยาวโดยมีต้นไม้นานาพันธุ์รายล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ๆ
-ดี การ์เด้น (D Garden) พื้นที่สีเขียวที่รายล้อมคุณด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์ มอบความร่มรื่นและกลิ่นหอมเพื่อให้คุณได้พักผ่อนท่ามกลางการโอบรับด้วยความสดชื่นของธรรมชาติ
-เดอะ เทอเรส (The Terrace) หนึ่งในพื้นที่กิจกรรมของสวนดุสิตอรุณ ถูกวางให้เป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมต่อระหว่างสวนดุสิตอรุณและพื้นที่ของศูนย์การค้า โดยตั้งอยู่บริเวณ Food Passage
-เดอะ พลาซ่า (The Plaza) พื้นที่กิจกรรมสีเขียวที่ให้คุณได้พักผ่อนทำกิจกรรมแบบสัมผัสธรรมชาติ กับสนามหญ้าสีเขียว และมอบความร่มรื่น เย็นสบาย เพราะเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับบริเวณน้ำพุ หรือม่านน้ำ 2513 (Cascade 2513)
-เดอะ คอร์ดยาร์ด (The Courtyard) หนึ่งในสามของพื้นที่กิจกรรมที่เปิดต้อนรับให้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างลงตัว โดยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของ D Garden
วิธีการเข้ามาใช้บริการ
-เปิดต้อนรับทุกคน ไม่ว่าแขกจากโรงแรม ผู้พักอาศัยของโครงการ Dusit Residences และ Dusit Parkside ผู้ที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้า และพนักงานออฟฟิศ รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
-การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง และรถไฟใต้ดิน MRT ลงสถานีสีลม มีทางเชื่อมจากสถานีตรงเข้าสู่ตัวโครงการ
-รถประจำทางมีสาย 15, 3-45 (77), 3-52R, 3-9E (45), 4, 4-68, 77, 141, 113, 115, 162, 514
-รถยนต์ส่วนตัวนำเข้ามาจอดภายในโครงการได้อย่างสะดวกสบายเช่นกัน
-เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
-ผู้ที่จะมาใช้บริการ Roof Park นอกเวลาปิด-เปิดของศูนย์การค้า Central Park สามารถใช้ลิฟต์ที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ได้