เปิดพรุ่งนี้ เซ็นทรัลพาร์ค ห้างหรูใจกลางกรุง แลนด์มาร์กระดับโลก จุดเช็กอินแห่งใหม่

เปิดพรุ่งนี้ ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ ห้างหรูใจกลางกรุง แลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ จุดเช็กอินแห่งใหม่
เตรียมนับถอยหลังเปิดตัว “เซ็นทรัล พาร์ค” ศูนย์การค้าลำดับที่ 43 ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)หรือ CPN ภายใต้แนวคิด “Here for all of you” ที่พร้อมปักหมุดแลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ดีเดย์เปิดเฟสแรกอย่างเป็นทางการ 4 กันยายน 2568 นี้
มัดรวม 6 ไฮไลต์ ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ แลนด์มาร์กใหม่
1.ที่สุดของไลฟ์สไตล์เมือง Roof Park พื้นที่สีเขียวลอยฟ้า 7 ไร่ ใหญ่สุดในไทย เปิดโลกใหม่ให้ทุกคนได้พัก เติมพลัง และใช้ชีวิตไปพร้อมวิว Infinity Skyline จุดชมวิวพาโนรามาเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ, Natural Walk Trail 750 เมตร, Kids Park, Pets Park, Amphitheatre สำหรับกิจกรรมชุมชน และ Happening ด้าน Art & Culture รวมทุกมุมชีวิตคนเมืองไว้ครบ ตั้งแต่พักผ่อน ชมวิว ออกกำลังกาย จนถึงแฮงก์เอาต์กับเพื่อนและครอบครัว
2.Culinary Landmark แห่งใหม่ของเอเชีย รวมลิสต์ร้านดัง ที่สุดแห่งรสชาติจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว
- First-time in Thailand ร้านดังครั้งแรกในเมืองไทย อาทิ คิวามิยะ ร้านเทปันยากิที่มีสเต็กวากิว ต้นตำรับจากญี่ปุ่น, โควไบ พรีเมียมชาบู, Long Jing อาหารจีนฟิวชันจากหางโจว, Super Matcha ชาเขียวพรีเมียมสุดฮิตจากเกาหลี, CHEONGDAM GARDEN (KOREAN GRILL) เป็นต้น
- ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ อาทิ MAGURO KAPPOU, GRILL YAMAYA, SUN MOULIN, CHAGEE, BAR B Q PLAZA, NOSE TEA, CHONGDEE, KOI THE’, POTATO CORNER SHAKES & FRIES, CHA TRA MUE, KAO SOY PRIN, MENSHO, TP TEA, สมานฉันท์
- ร้านดังคิวยาว อาทิ HIKINIKU TO COME, KATSU MIDORI, SHABU BARU, FORTUNE COOKIE EXPRESS, KAM’S ROAST, BEAUTY IN THE POT, KATSUKURA, อีกา, UNATOTO, SALADSTOP!, คำพูน, PRIME BURGER, OMAKASE DON, MOZZA BY COCOTTE, NAPHA, WHITE STORY เป็นต้น
- แบรนด์อาหารดังมายก Group อาทิ เครือไอเบอรี่กรุ๊ป: บุรามาลี ร้านอาหารไทยในโรงน้ำชา, โต๊ะคิม, ทองสมิทธ์, ฟ้าปลาทาน, MAISON RORU, Maguro Group: KIWAMIYA, MAGURO KAPPOU, HITORI SHABU, Meation Group: SAEMAEUL EXPRESS, BHC CHICKEN, SOLSOT
- รวม Michelin Guide และสตรีทฟู้ด 70 ร้านดัง กว่า 1,000 เมนู เยอะที่สุดในกรุงเทพฯ – ที่ Park Side Market ชั้น LG – Food destination concept ใหม่ #ฟลอร์นี้มีแต่ของอร่อย อาทิ เบญจรงค์ปาย, ก๋วยเตี๋ยวอัญชัน, ขาหมูโบราณกะทู้ ภูเก็ต, ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอม, ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ๋น – หมูตุ๋น ราชารส, นายอ้วนเย็นตาโฟบะเต็งเสาชิงช้า, ราดหน้ายอดผักสูตร 40ปี (ศาลเจ้าพ่อเสือ), ข้าวมันไก่โกยี, สุกี้เมาเวอริค, หมี่บ้านเอง by บ้านนอกเข้ากรุง, คนชง คนปรุง, เกตุโอชา, เปลว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนครปฐม, แอน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่, อองตองข้าวซอย, กล้วยทอดพระราม5, ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย เป็นต้น
- TOPS FOOD HALL ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เปิดให้บริการ 8.00 – 22.00 น., Take Home Zone รวมของอร่อยย่านดังในที่เดียว ในรูปแบบ Grab & Go
3.ให้ทุกวันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ กับคาเฟ่ กาแฟ ชา และของหวาน ดื่มด่ำเมล็ดกาแฟคุณภาพจากแบรนด์ระดับโลก คาเฟ่ท้องถิ่น และสเปเชียลทีแบรนด์ชื่อดัง เอาใจสายหวานด้วยกว่า 50 แบรนด์ Coffee–Tea–Sweet ตัวท็อปที่มาประชันกันอย่างจุใจ พร้อมเซอร์ไพรส์จาก “แบรนด์น้องใหม่” ที่บุกตลาดไทยเป็นครั้งแรก อาทิ % ARABICA, 32BAR X, BEANS COFFEE ROASTER เป็นต้น
4.ปลุก Fashion Mood ทุกสไตล์ มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งกับแบรนด์ใหม่เปิดตัวครั้งแรกในไทย คัดสรรแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากไทยและทั่วโลก จัดเต็มทั้งสายสตรีท สปอร์ต ลักชัวรี ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ เตรียมทยอยเปิดตัวต่อเนื่องตลอดปี
-Inditex Group ทยอยเปิดแบรนด์ในเครือตั้งแต่สิ้นปี 2568 เป็นต้นไป อาทิ ZARA, BERSHKA, OYSHO, PULL & BEAR เป็นต้น
-Smart Living ตอบโจทย์ชาวแกดเจ็ตทุกเจนฯ ด้วยแบรนด์ Lifestyle & Technology อาทิ APEX WELLNESS, ASIA BOOKS, BANANA, FELIZIA NAILS SPA & BEAUTY เป็นต้น
5.เดินทางมาได้สะดวกที่สุด เชื่อมรถไฟฟ้า BTS และMRT เพียงออกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ประตู 5) เดิน Skywalk เชื่อมศูนย์การค้าชั้น 1 หรือสถานีรถไฟใต้ดิน MRT (ประตู 2) แล้วเดินต่อประมาณ 3- 5 นาที รถยนต์ส่วนตัวมีที่จอดรถกว่า 2,500 คัน สามารถเข้าศูนย์การค้าได้จากทั้งฝั่งถนนสีลมและถนนพระราม 4 ใกล้ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร และทางด่วนพิเศษศรีรัช
6.Wellness Curated Experiences บน Roof Park กับกิจกรรมสุดชิค Vinyl Cardio ออกกำลังกายพร้อมแผ่นเสียง, Run Club Exercise ร่วมกับคลับวิ่งชื่อดัง, Swing Rave เช้าวันใหม่พร้อมเพลง Swing และ Sunrise Coffee & Tea Rave ปาร์ตี้ยามเช้าพร้อมวิวพาโนรามา พร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์ด้วย Neighborhood Soul คอลแลบสุดพิเศษระหว่างร้านดังในย่านกับร้านค้าในศูนย์ฯ สร้างประสบการณ์อาหารใหม่ สนับสนุนความยั่งยืนของชุมชน และมอบ Exclusive Privilege ส่วนลดพิเศษสำหรับชุมชนทั้งพนักงานออฟฟิศ ผู้พักอาศัย นักศึกษา และผู้โดยสาร BTS–MRT ภายใต้แคมเปญ “Hello Neighbor!”
มีอะไรบนพื้นที่ 8 ชั้น
- LG Floor – Parkside Market : สวรรค์ของเหล่าฟู้ดดี้ที่รวบรวมร้าน Michelin Guide และสตรีทฟู้ดเจ้าดัง จากทั่วกรุงเทพฯ กว่า 1,000 เมนู
- G Floor – Parkside Food Hall : รวมกว่า 50 คาเฟ่ และร้านอาหารชื่อดัง ให้คุณแฮงเอาต์ได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
- 1st Floor – About Fashion : อัปเดตเทรนด์ก่อนใครกับแฟชั่นและบิวตี้ แบรนด์ดังโดนใจ
- 2nd Floor – Fashion Playground : พื้นที่แฟชั่นของคนรุ่นใหม่ สนุกกับการมิกซ์แอนด์แมตช์อย่างไร้ขีดจำกัด
- 3rd Floor – Active Energy : รวมแฟชั่นไลฟ์สไตล์และสปอร์ตลุคที่ลงตัวกับจังหวะชีวิตเมือง
- 4th Floor – Life Essentials : รวมแบรนด์ Gadget ชั้นนำ พร้อมโซนธนาคารและแฟล็กชิปสโตร์ ตอบโจทย์ทุกมิติของ Well-being Lifestyle
- 5th Floor – Parkside Eatery : แลนด์มาร์คอาหารรวมร้านเปิดใหม่ครั้งแรกในไทย ไปจนถึงคาเฟ่สุดชิค
- 6th Floor – The Glasshouse :สัมผัสมื้อพิเศษบนดาดฟ้า พร้อมวิวพาโนรามิก เปิดให้บริการธันวาคมนี้
ช่วงฉลองเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค จัดเต็มโปรโมชัน สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ลุ้น Lucky Draw Privileges
-กิน-ช้อป ครบทุก 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น รางวัลมูลค่ากว่า 4,000,000 บาท ตั้งแต่ 4 กันยายน ถึง 4 มกราคม 2569
-รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic รวมมูลค่า 3,350,000 บาท จาก Thonburi Phanich
– รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลห้องพัก Club Suite 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า รวมถึง Club benefits และรถรับ-ส่งสนามบินโดย Porche Panamera จากดุสิตธานี กรุงเทพฯ รางวัลละ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท
-รางวัลที่ 3 ประสบการณ์ดินเนอร์ที่ Pavillion ที่ดุสิตธานี กรุงเทพฯ รางวัลละ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 80,000 บาท
-รางวัลที่ 4 ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น* คะแนน เดอะวัน รางวัลละ 100,000 คะแนน จำนวน 10 รางวัล รวม 1,000,000 คะแนน และห้ามพลาด รับสิทธิ์ลุ้น x2* เมื่อช้อป ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการสะสมและแลกพอยท์ The1 ในโซนร้านค้า และ รับสิทธิ์ลุ้น x3* สำหรับสมาชิก The 1 Exclusive และสมาชิกบัตรเครดิต Central The 1 และลูกค้า Thonburi Phanich เป็นต้น พร้อมด้วย Exclusive offers อีกมากมาย