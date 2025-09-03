เปิด 10 จังหวัด ซื้อขายเปลี่ยนมืออสังหาฯ สูงสุด กทม.-ชลบุรี เมืองท่องเที่ยว ยังท็อปฟอร์ม
วันที่ 3 กันยายน นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า ภาพรวมยอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งประเทศในไตรมาส 2 ปี 2568 มีจำนวน 77,343 หน่วย ลดลง 10.9% มูลค่า 210,056 ล้านบาท ลดลง 13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า
โดย 10 จังหวัดแรกที่มีมูลค่าการโอนสูงสุด ได้แก่
- กรุงเทพฯ 17,467 หน่วย ลดลง 17.1% มูลค่า 69,936 ล้านบาท ลดลง 22.4%
- ชลบุรี 7,219 หน่วย ลดลง 10.1% มูลค่า 18,615 ล้านบาท ลดลง 10.4%
- สมุทรปราการ 5,433 หน่วย ลดลง 12% มูลค่า 16,192 ล้านบาท ลดลง 11.2%
- นนทบุรี 4,537 หน่วย ลดลง 12.6% มูลค่า 14,522 ล้านบาท ลดลง 11.4%
- ปทุมธานี 5,378 หน่วย ลดลง 23% มูลค่า 12,192 ล้านบาท ลดลง 20.7%
- ภูเก็ต 2,908 หน่วย เพิ่ม 14.1% มูลค่า 10,390 ล้านบาท เพิ่ม 14.2%
- เชียงใหม่ 3,024 หน่วย ลดลง 14.6% มูลค่า 7,851 ล้านบาท ลดลง 14.4%
- ระยอง 2,958 หน่วย เพิ่ม 4.3% มูลค่า 6,356 ล้านบาท เพิ่ม 4.4%
- นครราชสีมา 1,839 หน่วย เพิ่ม 1.8% มูลค่า 4,256 ล้านบาท เพิ่ม 13% และขอนแก่น 1,775 หน่วย เพิ่ม 5.5% มูลค่า 3,511 ล้านบาท เพิ่ม 2.3%
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง กล่าวว่า มูลค่าการโอนสูงสุด 10 อันดับ ที่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดหลักที่มีการพัฒนาอสังหาฯมากที่สุดของประเทศ ไม่ว่ากรุงเทพฯและ3จังหวัดปริมณฑลอย่างสมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี เนื่องจากมีสัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเกือบ 50% ของประเทศ ขณะที่จังหวัดหลักแต่ละภูมิภาค เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม เช่น ชลบุรี ระยอง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ศูนย์กลางด้านการพาณิชยกรรม เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น ซึ่งจังหวัดเหล่านี้คาดจะมีสัดส่วนของการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมกันถึง 30% ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมาก และเป็นแหล่งงานสำคัญ จึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยมากกว่าจังหวัดอื่น
นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ทั้ง 10 จังหวัดที่มียอดโอนสูงสุด ส่วนใหญ่เป็นกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้นสมุทรสาคร รองลงมาจังหวัดที่เป็นฐานการท่องเที่ยว เช่น ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ จังหวัดระยองเป็นฐานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมาฐานเกษตรกรรม ยังมีปัจจัยเกี่ยวประชากรที่อาศัยอยู่จำนวนมาก รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางบก ทางราง ทางอากาศ ประกอบกับมีการลงทุนจากผู้ประกอบการอสังหาฯหรือธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล จากนักลงทุนส่วนกลางเข้าไปยังพื้นที่ ทำให้การพัฒนาจังหวัดขยายตัว เกิดความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามแม้ว่า 10 จังหวัดจะมีการโอนสูงสุด แต่โดยภาพรวมตลาดอสังหาฯยังไม่ฟื้นตัว
นายภวรัญชน์ อุดมศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้เข้าลงทุนจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาโครงการ แกรนดิโอ โคราช-เทอร์มินอล มูลค่า 1,860 ล้านบาท พื้นที่กว่า 71 ไร่ จำนวน 320 ยูนิต เป็นบ้านเดี่ยวขนาด 35.7-77.3 ตร.ว. ราคา 5-20 ล้านบาท อยู่ใจกลางเมือง ใกล้มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ศูนย์การค้า และโรงเรียน ซึ่งนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากสุดเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพ และเป็นประตูสู่ภาคอีสาน เป็นจุดศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตรและเทคโนโลยีสำคัญที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทั้งระดับท้องถิ่น และระดับมหาชน ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ แสนสิริมีแผนเปิดโครงการใหม่ในต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต ขอนแก่น พัทยา เชียงใหม่ โดยเฉพาะภูเก็ตตั้งเป้าปี 2568-2572 จะเปิด 29 โครงการ มูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาท