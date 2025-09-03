พิชัย เผยร่างกม.ทรัพย์อิงสิทธิที่ดิน 99 ปี เสร็จแล้ว รอชงครม.ใหม่

พิชัย เผยร่างกฎหมายทรัพย์อิงสิทธิใช้ที่ดิน 99 ปีเสร็จแล้ว รอ ครม. เห็นชอบ หนุนกระตุ้นลงทุน-รัฐได้ที่ดินระยะยาว ชี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เชื่อรัฐบาลใหม่ผลักดัน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้ากฎหมายให้สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน 99 ปี หรือกฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ ว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา แต่การผลักดันต้องรอให้มีรัฐบาลเต็มตัวเข้ามาบริหาร ซึ่งเชื่อว่าหากรัฐบาลใหม่เห็นว่ากฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในการปลดล็อกศักยภาพที่ดิน กระตุ้นการลงทุน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตก็จะสานต่ออย่างแน่นอน
“การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดิน โดยรัฐบาลพยายามแยกบทบาทเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการลงทุน การคล่องตัวในการขอสินเชื่อ หรือนำไปให้เช่าช่วงเพื่อพัฒนาร่วมกับผู้อื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินเดิม”
สำหรับหลักการดำเนินการสำหรับกรณีที่ดินเอกชน จะกำหนดให้เจ้าของที่ดินและผู้ซื้อสิทธิทำการโอนที่ดินให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐก่อน จากนั้นภายในวันเดียวกัน รัฐจะออกเอกสารสิทธิประเภทใหม่ที่เรียกว่า โฉนดสีเขียว เพื่อมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแก่ผู้ซื้อเป็นระยะเวลา 99 ปี เมื่อครบกำหนดสิทธิ ที่ดินจะกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยสมบูรณ์ กลไกนี้จะช่วยให้รัฐมีที่ดินในครอบครองเพิ่มขึ้นในระยะยาว และสามารถจัดทำผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น