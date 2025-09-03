อรสิริน บิ๊กทุนอสังหาฯ เชียงใหม่ทุ่ม 1 พันล้าน เปิดโรงเรียนนานาชาติ มิลล์ ฮิลล์ ค่าเทอมปีละ 4-6 แสน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อรสิริน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเห็นแนวโน้มการเติบโตของโรงเรียนนานาชาติในไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจ ที่มีครอบครัวต่างชาติและครอบครัวไทยกำลังซื้อสูงขยายตัวต่อเนื่อง
แม้ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่กว่า 25 แห่ง รองจากกรุงเทพ แต่ยังเห็นศักยภาพสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับโลก จึงลงทุน 1,000 ล้านบาท ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเปิดโรงเรียนนานาชาติมิลล์ ฮิลล์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติสัญชาติอังกฤษระดับพรีเมียมที่ใช้หลักสูตร Authentic British แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
นายอรรคเดชกล่าวว่า โดยในปีการศึกษาแรก 2568 จะเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยอดนักเรียนเกือบ 100 คน โดยมีสัดส่วนนักเรียนไทย 50% และอีก 50% มีนักเรียนจากจีน อเมริกา อังกฤษ และยุโรป จากนั้นจะทยอยเปิดทุกปี จนเต็มเฟสในปีการศึกษา 2571 ตั้งเป้าภายในปี 2573 จะมีนักเรียนถึง 850 คน
สำหรับค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 400,000-600,000 บาทต่อปี ซึ่งถูกกว่า มิลล์ ฮิลล์ สกูล ที่ลอนดอนถึง 3 เท่า ในขณะที่นักเรียนได้รับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันทุกประการ นอกจากนี้ยังเตรียมแผนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในเครือที่อังกฤษ ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงและเข้าใจถึงรากฐานของการศึกษาของ มิลล์ ฮิลล์ กรุ๊ป