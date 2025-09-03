ส.บ้านจัดสรร ถก ‘บสย.’ ค้ำประกันอาชีพอิสระ ซื้ออาคารพาณิชย์ ประกอบธุรกิจ แก้ปัญหากู้แบงก์ไม่ผ่าน
วันที่ 3 กันยายน นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ พร้อมทีมงาน ร่วมหารือกับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประกอบด้วย นายอธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์ นายวสันต์ เคียงศิริ นายกกิตติมศักดิ์ นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมฯ และนายเทอดศักดิ์ กระแจะจวง กรรมการบริหาร ถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ประเภทตึกแถว อาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการและดำเนินธุรกิจ
นายสิทธิกร กล่าวว่า การหารือมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่ออาคารพาณิชย์ สำหรับใช้เป็นสถานประกอบการ ผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย. เพื่อสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงิน ในการปล่อยสินเชื่อ เพิ่มโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ YouTuber, สถาปนิก, วิศวกร, ผู้ค้าขายออนไลน์, ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือพ่อค้า แม่ค้า ฯลฯ เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐที่ต้องการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ พร้อมช่วย ปลดล็อกข้อจำกัดทางการเงินให้กับผู้ประกอบการอาชีพอิสระให้สามารถมีสถานประกอบการที่มั่นคง ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยตลอดปีนี้
ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกันถึงปัญหาปัจจุบันพบว่า ยอดอนุมัติสินเชื่อใหม่เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ทั้งบ้านใหม่ และบ้านมือสองหดตัวลงต่อเนื่อง เหลือเพียงปีละ 5 แสนล้านบาท โดยยอดปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ อยู่ในระดับสูงเกือบ 40% ซึ่งหากมีการใช้กลไกการค้ำประกันของ บสย. จะสามารถลดยอดปฏิเสธสินเชื่อ ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เพิ่มโอกาสให้ SMEs ได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ถือเป็นการดูดซับความเสี่ยงด้าน Credit Cost เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงิน มีความเชื่อมั่นในการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มให้กับ SMEs รายย่อยมากยิ่งขึ้น ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ และช่วยให้ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้จำนวนมาก
นายสิทธิกร กล่าวว่า ที่ผ่านมา บสย. มีโครงการ “Smart Build” ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs ยั่งยืน วงเงินค้ำประกันรวม 500 ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ประเภทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ขณะที่การหารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ในครั้งนี้จะเป็นการเข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ในเชิงพาณิชย์ เพื่อขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังกลุ่ม SMEs ที่เป็นอาชีพอิสระ และพ่อค้า แม่ค้า ที่จำเป็นต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
“บสย. พร้อมขยายความช่วยเหลือ SMEs ไปในทุกกลุ่ม จากกลุ่ม SMEs ที่ต้องการซื้อรถกระบะเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากิน สู่กลุ่ม SMEs ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประกอบอาชีพในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในเซ็กเตอร์สำคัญๆ ของประเทศ พร้อมมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย” นายสิทธิกร กล่าวทิ้งท้าย