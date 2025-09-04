‘จตุพร’ กดปุ่มเปิด MOC FONDUE รับแจ้งปัญหาปากท้อง นำเอไอเสริมการทำงาน
วันที่ 4 กันยายน ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวระบบ “MOC FONDUE” อย่างเป็นทางการ ภายใต้นโยบาย “พาณิชย์พึ่งได้ แจ้งง่าย เห็นผลไว ใส่ใจประชาชน” โดยมีนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน พร้อมการลงนามความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
นายจตุพร กล่าวว่า การเปิดตัวระบบ MOC FONDUE เป็นการนำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยอย่าง LINE Application มาใช้รับเรื่องร้องเรียนแบบ One Stop Service ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม สามารถแจ้งเรื่องได้สะดวก ตรวจสอบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับเรื่องและดำเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้จริง
“ให้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาสามารถแจ้งตรงถึงผู้รับผิดชอบได้รวดเร็ว ในยุคโซเชียลมีเดียที่ทุกคนจับตามอง การทำงานของภาครัฐต้องโปร่งใส และพร้อมดูแลประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงทุกระดับ และทำ Social Listening เพื่อติดตามว่าสังคมกำลังเผชิญปัญหาอะไร และส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง” นายจตุพร กล่าว
ทั้งนี้ ระบบ MOC FONDUE ยังเป็น เครื่องมือเชิงรุก ที่นอกจากรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ เพื่อคัดกรองประเด็นสำคัญ เช่น ราคาสินค้า การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า และปัญหาทางการค้า ทำให้ภาครัฐสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและตรงจุด ระบบดังกล่าวครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหลากหลาย ทั้งระดับใกล้ตัว เช่น การชั่งตวงวัดไม่เป็นธรรม ราคาสินค้าแพง ปัญหา e-Commerce และการคุ้มครองผู้บริโภค ไปจนถึงระดับโครงสร้าง เช่น การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า ความล่าช้าในระบบราชการ การนำเข้า–ส่งออก ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ และการใช้บัญชีม้าหรือนอมินีที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มี 3 หน่วยงานภาคีหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดูแลการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แก้ไขปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ป้องกันการโฆษณาเกินจริง และ กระทรวงแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงาน แก้ปัญหาค่าจ้าง และลดอัตราการว่างงาน
“เป้าหมายของเรา คือ ทำให้ MOC FONDUE เป็นมากกว่าระบบเทคโนโลยี แต่เป็น ศูนย์กลางการรับฟังและแก้ไขปัญหาที่เข้าถึงได้จริง เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกสถานการณ์ กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและเดินหน้าไปกับประชาชน เพื่อยืนยันว่า ‘พาณิชย์พึ่งได้’ อย่างแท้จริง” นายจตุพร กล่า
สำหรับ ผู้สนใจติดตั้ง MOC FONDUE สามารถติดตั้งผ่านการสแกน QR Code หรือ Line: @mocfondue เพื่อแจ้งปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่ห่วงลูกเครียดตกงาน บอกไปหาหมอไม่ฟัง ถูก ‘ลูกชาย’ ซ้อมจนเสียชีวิต อ้างโมโหบังคับกินยา
- แม่ทัพภาค1-ผู้ว่าฯสระแก้ว ลุยบ้านหนองจาน ให้กำลังใจทหาร-ชาวบ้าน ย้ำเป็นพื้นที่ของไทย เดินหน้าออกโฉนดที่ดิน
- นายกฯเมืองเพชรบูรณ์ สั่งจับตาระดับน้ำสักสูงสุดค่ำวันนี้ ขณะที่ล่าสุดต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อย
- ผู้นำคิมไปจีนพร้อมส้วมส่วนตัว เก็บกวาดทุกร่องรอย กันข้อมูลสุขภาพรั่ว