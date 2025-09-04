เสนา ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ วงเงิน 1.5 พันล. ชูดอกเบี้ยสูง 5.80% ต่อปี
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ วงเงิน 1,530 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.68 ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้เตรียมเงินไว้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ชดเก่าที่จะครบชำระวงเงินเดียวกันในวันที่ 15 ก.ย.นี้ด้วย
“ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ดังนั้นจึงเชื่อว่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือนครั้งที่ผ่านมา โดยผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินทั้ง 16 แห่ง หรือ หากท่านยังไม่มีสถาบันการเงินดูแล ติดต่อเจ้าหน้าที่ SENA โทร. 063-846-2459 หรือ SENA Call Center โทร. 1775 ต่อ 100 เว็บไซต์ https://campaign.sena.co.th/senabond”
สำหรับสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 16 แห่งประกอบด้วย
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
2. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351 ถึง 59
3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
5. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
6. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
7. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
8. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 0-2343-9541 ถึง 43
9. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 02-508-1567
11. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
12. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6668
13. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
14. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272 ถึง 73
15. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
16. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675