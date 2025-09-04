เงินเฟ้อส.ค.ลดต่อเดือนที่ 5 อีก 0.79% พณ.ยันยังไม่เข้าภาวะเงินฝืด

เงินเฟ้อส.ค.ลดต่อเดือนที่ 5 อีก 0.79% พณ.เล็งหั่นคาดการณ์อาจติดลบ ยันไม่ฝืด ‘ลดค่าไฟ-ห้างดัมพ์ราคา’ ตัวเร่งปลายปี
เมื่อวันที่ 4 กันยายน น.ส.ณัฐิยา สุจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป(เงินเฟ้อทั่วไป)ของไทย เดือนสิงหาคม 2568 เท่ากับ 100.14 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 ลดลง 0.79% และลดลง 0.01% จากเดือนกรกฎาคมปีนี้ ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผักสด ผลไม้สด และไข่ไก่ เนื่องจากอุปทานในตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มพลังงานจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก และค่ากระแสไฟฟ้าจากมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สำหรับราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนัก ซึ่งสินค้าที่นำมาคำนวนเงินเฟ้อ 464 รายการ พบว่า ราคาสูงขึ้น 228 รายการ ไม่เปลี่ยนแปลง 53 รายการ และราคาลดลง 183 รายการ โดยหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 1.22 % จากราคากลุ่มพลังงาน ของใช้ส่วนบุคคล ค่าโดยสารเครื่องบิน และเสื้อผ้า แต่สินค้าราคาสูงขึ้น อาทิ ค่าเช่าบ้าน ค่าแต่งผมบุรุษและสตรี และอาหารสัตว์เลี้ยง โดยที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลง 0.08% จากราคาลงของกลุ่มผักสด ผลไม้สด และไข่ไก่ ส่วนที่ราคาสูงขึ้น อาทิ อาหารสำเร็จรูป เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ กาแฟ น้ำอัดลม เครื่องประกอบอาหาร และน้ำตาล เป็นต้น
น.ส.ณัฐิยา กล่าวว่า ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไป 8 เดือนแรกปี 2568 สูงขึ้น 0.08% ขณะที่เงินเฟ้อฟื้นฐาน(หักกลุ่มอาหารสดและพลังงาน) เดือนสิงหาคม เท่ากับ 101.51 เทียบเดือนสิงหาคมปีก่อน สูงขึ้น 0.81% และสูงขึ้น 0.11% จากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐาน 8 เดือนแรกปีนี้สูงขึ้น 0.94% สนค.ติดตามสถานการณ์ และหลังจากเดือนกันยายน สนค.จะทบทวนตัวเลขคาดการณ์ใหม่ บนฐานที่เงินเฟ้อไตรมาส 3 มีโอกาศติดลบ 0.66% และ ไตรมาส 4 ติดลบ 0.24% จึงมีโอกาสที่เงินเฟ้อทั้งปีเป็น 0% หรือบวก-ลบ 0.1% จากที่คาดการณ์ไว้กรอบ 0.0 ถึงบวก 1.0% ค่ากลางบวก 0.5% บนฐานเศรษฐกิจขยายตัว 1.3-2.3% ราคาน้ำมันดิบ 63-73 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ ค่าเงิน 33.5-34.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
“แม้เงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่ติดลบ ยังไม่ถือว่าเป็นภาวะเงินฝืด (Deflation) ซึ่งการลดลงราคาผัก ผลไม้ และพลังงาน ต่ำกว่าปีก่อน ระมัดระวังใช้จ่ายจากภาระหนี้สูงและกำลังซื้อไม่ดีขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาของค้าปลีก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเงินเฟ้อจะยังลดลงต่อเนื่องแต่ในอัตราลดลง” นางสาวณัฐิยา กล่าว
น.ส.ณัฐิยา กล่าวว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกันยายน 2568 คาดว่ายังคงลดลง จากปัจจัย1.ภาครัฐคงมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ โดยเฉพาะปรับลดค่า Ft งวดกันยายน – ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 15.72 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่ากระแสไฟฟ้าลดเหลือ 3.94 บาทต่อหน่วย 2. ราคาผักสดและผลไม้สดอยู่ระดับต่ำกว่าปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ระบบมากขึ้น และ3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดและเครื่องประกอบอาหารที่มีแนวโน้มสูงกว่าปีก่อนหน้า เช่น เนื้อสุกร มะขามเปียก กะทิสำเร็จรูป กาแฟ เกลือป่น และน้ำมันพืช เป็นต้น และปัจจัยเสี่ยงคงต้องติดตามคือ ราคาน้ำมันดิบดูไบในตลาดโลก อาจผันผวนจากสถานการณ์ที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย ส่งผลกระทบต่ออุปทานของตลาดโลก