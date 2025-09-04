อสังหาฯรับได้ โหวต ‘อนุทิน’ นายกฯคนที่ 32 ฝากเฟ้นคนเก่งร่วมรัฐบาล

อสังหาฯรับได้โหวต ‘อนุทิน’ นายกฯคนที่ 32 ฝากเฟ้นคนเก่งร่วมรัฐบาล ฟื้นเชื่อมั่น เร่งแก้ปัญหาศก. คิดถึงประเทศชาติเป็นหลัก
วันที่ 4 กันยายน นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ตนไม่ติดหากในวันที่ 5 กันยายนนี้ จะมีการโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย เนื่องจากมาตามกติกาและได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่ง จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประเทศไทยก็จะได้รับความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าระบบการเมืองเดินหน้าได้ตามกติการัฐธรรมนูญ
“หากมีการพลิกล็อกจะมีแค่ 2 เรื่อง คือ พรรคประชาชนเปลี่ยนใจและนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ใส่ชื่อคนอื่น แต่คงไม่เกิดทั้งสองเรื่อง เพราะประชาชนคงจะหมดความศรัทธา และในครั้งนี้ทางพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนกับได้เซ็นข้อตกลง 5 ข้อกันชัด คงไม่มีใครกล้าเบี้ยว” นายสุนทรกล่าว
นายสุนทรกล่าวว่า สำหรับในแง่ของเศรษฐกิจภายใต้การเมืองที่ไม่นิ่งนั้น การลงทุนใหญ่ๆหรือการจับจ่ายใช้สอยที่เกิดภาระผูกพันนานๆ อาจรอดูท่าทีในระยะสั้น เป้าหมายหลักของรัฐบาล 4 เดือนนี้ ไม่ใช่การอยู่ยาว แต่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกฝ่าย และวางกติกาให้การเลือกตั้งครั้งหน้าสะอาดขึ้น เป็นธรรมขึ้น ได้รัฐบาลที่ดีมาแก้ปัญหาเรื่องใหญ่ ๆ อย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงควรเลือกคนมีความสามารถ เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำงานจริง มาจากภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่ต้องเป็นที่ยอมรับและเป็นกลางมาร่วมทีมเพิ่ม อย่าให้เกิดภาพการแบ่งเก้าอี้ทางการเมือง แล้วจะได้รับความนิยมจากประชาชนเอง
“ด้านเศรษฐกิจอาจจะรอดูความชัดเจน ทิศทางการแถลงนโยบาย หากคัดเลือกมืออาชีพเพิ่มเติม ที่คัดจากความสามารถ มาแก้ปัญหาตรงจุด ปฏิรูปภาษีให้เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เช่น ภาษีลาภลอย ภาษีชาวต่างชาติที่ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปฏิรูปการศึกษาให้ตรงกับงานในอนาคต ดึงนักลงทุนต่างชาติ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์กับดิจิทัลของประเทศ ในช่วงเวลา 4 เดือนนี้ถ้าทำงานจริงจังก็สามารถสร้างผลงานได้ โดยข้อเสนอขอเน้นแค่ 3 งานหลัก คือ รักษาเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะสั้น แก้กฎหมายเลือกตั้งให้ดีขึ้น และอย่าไปสร้างโครงการใหญ่ๆ ที่จะไปผูกมัดรัฐบาลหน้า” นายสุนทรกล่าว
นายสุนทรกล่าวว่า สำหรับ นโยบายเร่งด่วน ที่ควรทำทันทีคือแก้ปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชาให้ชัดเจน ทั้งเจรจาและจัดการแนวชายแดน จะเป็นรั้วหรือเขตแดนที่มีความชัดเจน ไม่เกิดการรุกล้ำอีก เช่น การสร้างรั้วทางกายภาพก็ควรทำ เรื่องใดที่รัฐบาลเดิมทำดีอยู่อยู่แล้วก็ควรสานต่อ เช่น การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างจริงจัง และที่สำคัญคือต้องสื่อสารกับประชาชนและนักลงทุนให้ชัดเจน โปร่งใส ประชาชนจะได้กลับมามีความมั่นใจโดยเร็ว
นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า คาดว่าวันที่ 5 กันยายนจะมีการโหวตชื่อนายอุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 คงไม่น่าจะมีการเซอร์ไพรส์ ซึ่งในความจริงแล้ว ภาคธุรกิจทุกคนก็โอเคกับทุกคนที่เข้ามาตามระบบ และก็ให้กำลังใจสำหรับการทำงาน ด้วยความคาดหวังคือ แม้จะมีช่วงเวลาระยะสั้น ที่จะเป็นรัฐบาลแต่ก็อยากให้ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่ยังคงรุมเร้าอยู่ในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นจึงอยากเห็นรัฐบาลมีทีมเศรษฐกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญและจะมาสานต่อการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
“ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ก็ทรุดอยู่แล้ว จึงอยากให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ว่าจะในลักษณะใด อยากให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและการแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกภาคส่วนที่ปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าอยู่มากกว่า” นายอิสระกล่าว