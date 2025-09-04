รฟท. ยัน ไม่ได้ขอเลื่อนพบดีเอสไอ คดีเขากระโดง พร้อมไปตามนัด พรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 4 กันยายน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงกรณีที่มีสื่อบางสำนักรายงานว่า การรถไฟฯ ขอเลื่อนการเข้าชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
สืบเนื่องจาก กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือถึงการรถไฟฯ เลขที่ ยธ 0809/339 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 เพื่อเชิญให้การรถไฟฯ มาให้ถ้อยคำในฐานะผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษ ในประเด็นที่มีการร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการปกป้องดูแลรักษาที่ดินบริเวณเขากระโดง อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่กลับปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จนอาจเอื้อประโยชน์ให้บุคคลอื่นเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะพนักงานสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำหนดนัดหมายให้การรถไฟฯ เข้าชี้แจงในวันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
การรถไฟฯ ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกำหนดนัดหมายที่ระบุไว้ในหนังสือของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปอย่างเคร่งครัด