พร้อมอธิบาย

พักเรื่องร้อนๆ ทางการเมือง มาเกาะติดเทคโนโลยีล้ำสมัยของ World ประเทศไทย กันดีกว่า
งานนี้ แม่ทัพหนุ่ม (ผิวใสกิ๊ง) แม็กซ์ ภัคพล ตั้งตงฉิน Country Manager, Thailand อธิบายถึง World แบบเข้าใจง่ายว่า
World ถูกพัฒนามาเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริงๆ แยกมนุษย์และ AI ออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง และไม่ต้องหวาดระแวงกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป
การยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริงๆ จะใช้วิธีสแกนม่านตาด้วยกล้อง Orb จนหลายคนร้องเอ๊ะ!! กังวลว่า World จะนำข้อมูลของเราไปใช้ทำอะไรรึเปล่า
ประเด็นนี้คุณแม็กซ์ยืนยัน World ไม่เก็บภาพม่านตาของคุณ แต่ระบบจะทำการสร้างรหัสดิจิทัล (Iris Code) ที่ไม่สามารถย้อนกลับเป็นภาพตาได้ ใช้เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์เท่านั้น รวมถึงไม่เก็บชื่อ อีเมล์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย
“เป้าหมายของ World คือการเป็นอินเตอร์เน็ตยุคใหม่ ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่เป็นเหยื่อการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางที่ผิด ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น”
คุณแม็กซ์ยังย้ำว่า พร้อมอธิบายสำหรับหลายคนที่สงสัย เพื่อแสดงความจริงใจและตั้งใจจริงของ World ครับ!!