กระทรวงอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าภารกิจสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)ไทย พร้อมดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-80) อย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมุดหมายที่ 7 ให้ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน
ล่าสุดได้เดินหน้าโครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม หรือวิสาหกิจขนาดกลาง หรือผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการตลาดหรือการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของชุมชน
เมื่อเร็วๆ นี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับศักยภาพและสร้างเครือข่ายนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ” ซึ่งเป็นกิจกรรมการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ภายใต้โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชน (MIND STAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
การอบรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 71 ราย จะได้รับการพัฒนาเชิงลึกผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการและคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรม Business Networking ถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชน
ด้วยเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ 1.การขยายช่องทางธุรกิจ 2.การสร้างเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษา 3.การต่อยอดสู่ตลาดใหม่ 4.การสร้างแรงจูงใจพัฒนาธุรกิจ และ 5.การเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วม ในรูปแบบ workshop ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาดยุคใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบท้องถิ่น การนำเสนอแผนธุรกิจ การให้คำปรึกษาแบบรายกลุ่มและรายบุคคล
รวมถึงมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (SUPER MIND STAR 2568) พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ปลัดณัฐพลเน้นย้ำว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ให้สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเกื้อกูลกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นต้นแบบความสำเร็จที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป
ลงลึกโครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชน หรือ MIND STAR” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พบว่า ใช้วงเงินงบประมาณ 14.5126 ล้านบาท
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและสร้างนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ
มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาทิ วิสาหกิจขนาดย่อม หรือวิสาหกิจขนาดกลาง หรือผู้ประกอบการที่สนใจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมีรูปแบบการดำเนินโครงการที่เป็นการส่งต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาทิ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม หรือวิสาหกิจขนาดกลาง หรือผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการที่สนใจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อุตสาหกรรม S-Curve, อุตสาหกรรมดิจิทัล, อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป, อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป, อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตส์ และอุตสาหกรรมอื่น
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ผ่าน 3 กิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการคู่ชุมชน ดำเนินการในระดับจังหวัด (76 จังหวัด) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดี การแนะนำช่องทางการตลาด/การขาย การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชนในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนให้มียอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเสนอการดำเนินธุรกิจ และส่งต่อผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไปพัฒนาต่อยังระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 1,693 คน จากทั่วประเทศ
2.กิจกรรมการพัฒนานักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ ดำเนินการในระดับกลุ่มจังหวัด (18 กลุ่มจังหวัด) คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อผู้ประกอบการยุคใหม่ เช่น การพัฒนาช่องทางตลาดและการส่งเสริมการขาย พร้อมจัดทำโมเดลธุรกิจ (BMC) และเทคนิคการนำเสนอธุรกิจ (Pitching) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายภายในระยะสั้น เป็นต้น พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้ได้รับการปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (MIND STAR) จำนวน 90 กิจการ
3.กิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย (Business Networking) ดำเนินการในระดับส่วนกลาง โดยนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (MIND STAR) ได้เข้าร่วมการสร้างโอกาสและเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างภูมิภาค ระหว่างผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน และคู่ค้า โดยเป็นการให้ความรู้ด้านธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะธุรกิจยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่ กลยุทธ์การยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้มีมูลค่า การสื่อสารให้สินค้าเป็นที่รู้จักด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การยกระดับธุรกิจสู่ระดับสากล การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อีกทั้งมีการนำเสนอธุรกิจ (Pitching) เพื่อค้นหาสุดยอดนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (SUPER MIND STAR) จำนวน 20 กิจการ เป็นต้นแบบแก่ผู้ประกอบการรายอื่น โดยกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น SUPER MIND STAR จะได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำหรือการโค้ช (Coaching) จากผู้เชี่ยวชาญ มีโอกาสได้พบผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และได้รับโล่รางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (MIND STAR) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 200 ล้านบาท จากการเพิ่มมูลค่าธุรกิจในเครือข่าย
ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง สร้างนักธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ เติบโตเคียงคู่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ และต่อยอดโอกาสสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป