โลแลน บุกตลาด Gen Z เปิดตัวทรีตเมนต์สูตรใหม่ ดูแลผมสวยสุขภาพดีใน 5 วินาที
โลแลน (Lolane) เดินหน้าบุกตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมกลุ่มคนรุ่นใหม่ เปิดตัว “โลแลน เนทูร่า แฮร์ ไวตามิน บูสเตอร์ ทรีตเมนต์” นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสวยทันใจ ใช้เวลาเพียง 5 วินาที ก็สัมผัสได้ถึงผมที่นุ่มลื่น เงางาม และมีสุขภาพดี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “นุ่มลื่นทันที! ผมสวยตอนนี้เลย”
ทรีตเมนต์ โลแลน เนทูร่า เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้หญิงไทยจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ทรีตเมนต์กระปุกสีเขียวในตำนาน” ในปัจจุบันสูตรคลาสสิคมีจำหน่าย 3 SKU และในปี 2568 ทางแบรนด์ได้เปิดตัวทรีทเมนท์สูตรใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการทำเคมีกับเส้นผมไม่ว่าจะเป็นทำสี ดัด หรือยืดผม ที่มักประสบปัญหาผมแห้งเสีย แตกปลาย และผู้ที่มีปัญหาโคนผมมัน ปลายผมแห้ง โดย 2 Segment นี้ มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น จากปัจจัยการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่ง 2 สูตรใหม่มีนวัตกรรม Vitamin Drip เติมเต็มวิตามินสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ วิตามิน B5, Biotin, วิตามิน E และวิตามิน C ที่ช่วยฟื้นฟูผมเสียได้ในเวลาเพียง 5 วินาที เสริมทัพด้วย Plant-Based Keratin โปรตีนจากพืชโมเลกุลขนาดเล็กที่ซึมเข้าสู่เส้นผมได้อย่างอย่างล้ำลึก ปกป้องผมเสียจากความร้อนและสารเคมี พร้อม Moisturizing Complex และ Inulin จากธรรมชาติ 100% ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื่นให้ผมดูสุขภาพดี ไม่เหนียวเหนอะหนะ ให้ผมเงางามโดยไม่มันเร็ว
ล่าสุด โลแลน เนทูร่า เปิดตัวพรีเซนเตอร์ คุณญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร สะท้อนภาพลักษณ์ผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความทันสมัย และมีผมยาวสวย สุขภาพดี พร้อมวางแผนการตลาดด้วยการทุ่มงบกระจายสื่อหน้ากว้าง ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เพื่อปรับภาพลักษณ์แบรนด์ และสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้า Gen Z อีกทั้งได้จัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อวันที่ 16 และ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งที่สยาม สแควร์ และอาคารสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม โดยในกิจกรรมยังมีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พร้อมคูปองส่วนลด 20% สำหรับซื้อสินค้าทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้จริง โลแลน เนทูร่า แฮร์ ไวตามิน บูสเตอร์ ทรีตเมนต์ พร้อมวางจำหน่ายในขนาด 25 กรัม 250 กรัม และ 500 กรัม ตามร้านสะดวกซื้อ ร้านบิวตี้สโตร์ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ก้าวสำคัญของโลแลนที่ต้องการเดินหน้าเจาะตลาด Gen Z และกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่ทั้งทันสมัย สะดวก และเห็นผลทันใจ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้นำด้านการดูแลเส้นผม ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างแท้จริง