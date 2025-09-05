ทีเส็บ ชี้ธุรกิจไมซ์โตต่อ สะสมรายได้ 1 แสนล้านบาท ย้ำขอความชัดเจนรัฐบาลดึงงานต่างชาติ
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หร อทีเส็บ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมไมซ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนา รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายปี 2569 สร้างรายได้ 2 แสนล้านบาท ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายน 2568 มีการสร้างรายได้รวมจากอุตสาหกรรมไมซ์ อยู่ที่ 1 แสนล้านบาท บวกจากช่วงเดียวกันปี 2567 ประมาณ 3% แม้น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 1.8 แสนล้านบาท แต่ถือว่าดีมากแล้ว เพราะยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางหลายวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ และผลกระทบด้านความเชื่อมั่น ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความไม่แน่นอนทางการเมืองมากกว่าเดิม ยอมรับว่ามีต่างชาติสอบถามเข้ามาแสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าว มีการเฝ้าดูติดตามใกล้ชิด แต่ยังไม่ถึงกับยกเลิกการจัดงานตามที่วางแผนไว้ ซึ่งทีเส็บก็ให้ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่
“ปัญหาของการดึงงานไมซ์ต่างชาติเข้ามาจัดในไทย เป็นเรื่องภาพลักษณ์ในประเทศ ที่ทำให้เกิดความกล้าๆ กลัวๆ โดยเฉพาะกลุ่มแสดงสินค้าและนิทรรศการ (เอ็กซิบิชั่น) ซึ่งมีสัดส่วนเยอะในธุรกิจไมซ์ รวมถึงกลุ่มลูกค้าประชุมสัมมนาองค์กร โดยมองว่าสิ่งที่จะช่วยให้ต่างชาติตัดสินใจเข้ามาจัดงานต่างๆ ในไทย เป็นเรื่องความชัดเจน หากมีความชัดเจนในแต่ละด้านมากขึ้น จะสนับสนุนการดึงดูดงานต่างชาติเข้ามามากขึ้น“ นางศุภวรรณ กล่าว
นางศุภวรรณ กล่าวว่า ทีเส็บได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงการต่างประเทศในการดึงธุรกิจไมซ์จากต่างประเทศเข้ามาจัดงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น มีทั้งการจัดประชุมสัมมนา การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมถึงมีการวางเป้าหมายที่จะดึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้ามาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลใหม่ จากขณะนี้ที่ไทยสามารถเป็นหนึ่งในประเทศที่ดึงธุรกิจกลุ่มการแพทย์เข้ามาจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทยได้ ส่วนสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐบาลสนับสนุนเป็นการต่อยอดนโยบายอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ และมาตรการส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น
นางศุภวรรณ กล่าวว่าสำหรับวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงาน ได้กำหนดให้ทีเส็บขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “Global-Asia’s Trusted Gateway” หรือ ประตูสู่เอเชียที่ทั่วโลกให้ความไว้วางใจ โดยมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดผลกระทบสูง (high-impact) และส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและยั่งยืน (transformative, high-value, sustainable experiences) และขับเคลื่อนไมซ์ให้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ เพราะไมซ์ช่วยสร้างโอกาสสำหรับต่อยอดทางธุรกิจและการพัฒนาวิชาชีพให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมากกว่ารายได้ในรูปแบบการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว วิสัยทัศน์นี้จะขับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ G-L-O-C
Global Reach: มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์จุดหมายปลายทาง การประมูลงานไมซ์ระดับนานาชาติอย่างชาญฉลาด (Smart Bidding) การขยายตลาดในต่างประเทศ และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อดึงงานที่มีผลกระทบสูงเข้ามาจัดในประเทศ
Local Strength: การพัฒนาคลัสเตอร์เมืองไมซ์ (MICE City Clusters) ใน 10 เมือง รวมถึงเมืองรองอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างกิจกรรมเรือธง (Flagship Events) ที่สามารถยกระดับประเทศไทยในเวทีโลกได้
Organisation Transformation: มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากร (People Transformation) โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความไว้ใจและปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety) การเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digitalisation) ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) และที่สำคัญคือการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
Capabilities Excellence: การยกระดับบทบาททีเส็บให้เป็นผู้กำหนดนโยบาย (Policy Shaper) และการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ของอาเซียน และการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
นางศุภวรรณ กล่าวว่า ทีเส็บให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ก้าวทันสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนและโจทย์ที่ท้าทายในระดับสากล โดยหนึ่งในสาระสำคัญคือการพัฒนาระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อจะได้มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยพลังของการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย