เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 คอนโดใหม่พร้อมอยู่ เปิดจอง 13-14 ก.ย. เริ่ม 3.79 ล้าน

เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 คอนโดใหม่พร้อมอยู่ เปิดจอง 13-14 ก.ย.นี้ เริ่ม 3.79 ล้าน
อีกหนึ่งโครงการใหม่ล่าสุดจากบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ที่เน้นการออกแบบพื้นที่ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมือง สำหรับ”เดอะ เบส เออเบิร์น พระราม 9” ที่เปิดเดินหน้ากลยุทธ์สร้างเสร็จก่อนขาย ปัจจุบันพร้อมโอนเข้าอยู่อาศัยแล้ว
โครงการมีมูลค่า 1,700 ล้านบาท มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ พัฒนาเป็นอาคารสูง 29 ชั้น 1 อาคาร อยู่บนทำเลสุดฮอตอย่าง New CBD แยกผังเมือง ที่จะเชื่อมชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็สะดวกสุดๆ ใกล้ทางด่วนศรีรัชแค่ 1.1 กม. หรือจะไป MRT ก็แค่ 800 เมตร และในอนาคตจะมี MRT สายสีส้มที่ใกล้ขึ้นไปอีก แค่ 300 เมตรเท่านั้น
นอกจากนี้ยังรายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์และอาคารสำนักงานชั้นนำ อย่าง Unilever House, G Tower และเซ็นทรัลพระราม 9 ที่อยู่ใกล้เพียง 2 นาที
ทั้งโครงการมีห้องพักเพียง 311 ยูนิตเท่านั้น ทำให้มีความเป็นส่วนตัวสูง และมาพร้อมกับดีไซน์ที่หลากหลายให้เลือกถึง 6 รูปแบบ ทั้งห้องแบบ Simplex และ LOFT ขนาดพื้นที่มีตั้งแต่ 26.75-56 ตารางเมตร ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน
และที่นี่ไม่ได้มีแค่ห้องสวยๆ แต่ยังให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครันกว่า 2,700 ตร.ม. ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกกิจกรรมของคุณภายใต้แนวคิด “Uniquely your urban beat ชีวิตผลิต Beat ได้ไม่ซ้ำ”
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำงาน Co-Working Space ฟิตเนส สระว่ายน้ำ หรือมุมพักผ่อนต่างๆ ที่ให้คุณได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในแต่ละวัน
นอกจากนี้อยู่ในทำเลที่มีการเติบโตจากเมกะโปรเจกต์ โครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ อย่าง”รถไฟฟ้าสายสีส้ม”ที่กำลังจะเปิดให้บริการ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่เกี่ยวข้อง ทำให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองการเติบโตในระยะยาว
มีดีมานด์ที่แข็งแกร่งจากกลุ่มคนทำงานและนักลงทุน จากภาพรวมของทำเล พระราม 9-รัชดา ในวันนี้ยังคงเป็นหนึ่งในทำเลที่น่าจับตามองที่สุดของกรุงเทพฯ ด้วยศักยภาพของการเป็น New CBD ที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงาน องค์กรชั้นนำ และระบบขนส่งมวลชนที่ครบครัน
ทำให้มีดีมานด์จากทั้งกลุ่มคนทำงานและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในย่านนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้น ที่นี่จึงเป็นจุดหมายหลักของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยเอง หรือการปล่อยเช่าเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงถึง 6% ก็ยังให้ความคุ้มค่าอย่างน่าสนใจ
“เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9” จึงเป็นทั้งบ้านที่น่าอยู่และสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในเวลาเดียวกัน พร้อมแล้วที่จะให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาเริ่มต้นเพียง 3.79 ล้านบาท หรือราคาเฉลี่ย 128,000 บาท/ตารางเมตร
พร้อมชมตึกจริงและร่วมสัมผัส “จังหวะชีวิต” ได้แล้ว วันที่ 13-14 กันยายนนี้ พิเศษเฉพาะวันงานส่วนลดสูงสุด 400,000 บาท ฟรีโอนฯ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า