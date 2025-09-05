บาร์บีคิวพลาซ่า ส่ง GON Figure Vol.2 เขย่าหัวใจเอฟซี ดีเดย์ 9 ก.ย.นี้  

บาร์บีคิวพลาซ่า ส่ง GON Figure Vol.2 พร้อมผองเพื่อน เขย่าหัวใจเอฟซี ดีเดย์ 9 ก.ย.นี้
หลังจากความสำเร็จของ GON Figure Vol.1 ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับอย่างล้นหลาม “บาร์บีคิวพลาซ่า“ ปล่อยหมัดเด็ดความน่ารักอีกครั้งกับ GON Figure Vol. 2
ครั้งนี้กลับมามอบความน่ารักให้แฟน ๆ ได้ตื่นเต้นอีกครั้ง โดยแบรนด์ตั้งใจยกระดับประสบการณ์ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสความ “จิ๋วแต่จึ้ง” ในทุกมิติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Mini Friends of GON” ตัวเล็กแต่ใจใหญ่มาก
นอกจากฟิกเกอร์สุดคิ้วท์ที่รอให้สะสมแล้ว ยังมีไฮไลต์พิเศษด้วยการเปิดตัวเพื่อเดินสายวัดไซส์กับพี่ใหญ่ทั่วกรุง ประกาศให้โลกรู้ว่าความจิ๋วคิ้วท์ของเรา กร้าวใจขนาดไหน
ขณะเดียวกันที่หน้าร้านยังมี Mini Mascot หรือมังกรก้อนเวอร์ชันจิ๋ว ที่ถูกวางแทนมาสคอตตัวใหญ่ที่คุ้นเคยเพื่อสร้างสีสันและย่อตัวรอต้อนรับลูกค้าด้วยความจิ๋วที่สะดุดตาและต้องยิ้มตาม
การันตีว่า “ทำถึง” แน่นอน เตรียมกล้องในมือไว้ให้พร้อม รอบนี้มีคอนเทนท์ให้เล่นสนุก เพียบ! ใครที่สะสม Vol.1 ครบแล้ว
บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดเก็บ Vol.2 ให้ครบเช่นกัน เพียงสั่งเมนูที่ร่วมรายการ จะชุด “เพื่อนชอบหมู” หรือ “เพื่อนชอบเนื้อ” ก็ถูกใจกับความใหญ่บึ้มเต็มจาน ของหมูและเนื้อ ที่ GON จัดเต็มมาให้ พร้อมเครื่องเคียงกรุบๆ
ทั้งเห็ดทอด และไอศกรีมสังขยาที่รสชาติเข้ากันสุดๆ เริ่มต้น 829 บาทต่อชุด สามารถเลือกรับ Figure ได้ 1 ตัว
เตรียมพบกับความสดใส แบบใหม่แกะกล่องได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 ถึง 10 ตุลาคม 2568 นี้ ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัล พาร์ค) แล้วมาสะสมความคิ้วท์ไปด้วยกัน