Airbnb เปิดท็อป 10 สวรรค์นักชิมโลก ‘หาดราไวย์’ ไทยติดโผ ชี้เด่นวัตถุดิบท้องถิ่น

Airbnb เผย หาดราไวย์ ภูเก็ต ประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งใน 10 จุดหมายที่กำลังมาแรงที่สุด ช่วงฤดูร้อนปี 2568 สำหรับนักเดินทางสายชิมจากทั่วโลกที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ หนีความแออัดในเมืองใหญ่ ที่พักสวยมีความยูนีค เน้นสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นในราคาที่เข้าถึงได้
หาดราไวย์ – รายงาน Airbnb 2025 Summer Travel Trends ระบุว่านักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเลี่ยงเมืองหลวงที่แออัดและหันไปหาสถานที่ที่เป็น Hidden Gems หรือจุดหมายที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก และสำหรับประเทศไทย นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกที่จะท่องเที่ยว “ราไวย์” แทน “ป่าตอง” ที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทหรู อีกทั้งยังเลือก “ตลาดอาหารทะเลท้องถิ่น” แทน “ร้านไฟน์ไดนิ่งระดับไฮเอนด์”
นอกจากนี้ ผลสำรวจผู้บริโภคล่าสุดโดย Panterra พบว่า เกือบครึ่งหนึ่ง หรือราว 47% ของนักเดินทางให้ความสำคัญกับ “อาหารท้องถิ่นแท้ๆ” เป็นอันดับหนึ่งในประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
นักเดินทางทั่วโลกกว่า 1 ใน 5 ระบุว่าเลือกใช้บริการ Airbnb มากกว่าที่พักประเภทอื่นๆ เพราะต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น2 ซึ่งมีเสน่ห์เฉพาะตัว ที่ผสมผสานทั้งความเป็นท้องถิ่นและตัวเลือกใหม่ๆ นอกจากนี้ ที่พักยูนีคบน Airbnb ไม่ว่าจะเป็นพูลวิลล่าส่วนตัว บ้านพักกลางสวนเขตร้อน หรือ วิลล่าติดทะเลสุดหรู ล้วนช่วยผลักดันให้หาดราไวย์กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายและความแออัดในเมืองใหญ่ เพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศท้องถิ่นในราคาที่เข้าถึงได้
สำหรับ นักเดินทางสายชิม ที่กำลังมองหาจุดหมาย “สายกิน” แห่งใหม่ Airbnb เปิดเผย 10 จุดหมายที่กำลังมาแรงที่สุดทั่วโลกในฤดูร้อนปี 25683 ได้แก่อะลาซีโอ (Alassio), อิตาลี: เมืองชายฝั่งที่ให้บรรยากาศคล้ายเมืองโปซีตาโน (Positano) โดดเด่นด้วยอาหารทะเลสด ดอกไม้และสมุนไพรท้องถิ่น รวมถึงน้ำมันมะกอกคุณภาพสูงรอตเทอร์ดาม (Rotterdam), เนเธอร์แลนด์: เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ โด่งดังด้านอาหารนานาชาติสุดสร้างสรรค์ พร้อมทัวร์อาหารให้สายกินได้ดื่มด่ำชีคลานา เดอ ลา ฟรอนเตรา (Chiclana de la Frontera),
สเปน: เมืองชายหาดแถวคอสต้า เดอ ลา ลูซ (Costa de la Luz) มีร้านอาหารระดับโลกมากมาย โดยเฉพาะเมนูปลาทูน่าครีบน้ำเงินเบโล ฮอริซอนเต (Belo Horizonte), บราซิล: มีชื่อเสียงด้านอาหารดั้งเดิมของเมืองมินัส เจไรช์ (Minas Gerais) เช่น ถั่วผัดสูตรพื้นเมือง (Feijão Tropeiro) ขนมปังชีส (Pão de Queijo) รวมถึงขึ้นชื่อด้านกาแฟท้องถิ่นชิลลอง (Shillong), อินเดีย: เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นเมืองเผ่า Khasi และสตรีทฟู้ดชื่อดัง
มาร์ลอท พาร์ค (Marloth Park), แอฟริกาใต้: ตั้งอยู่ติดอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (Kruger) มีสภาพอากาศเหมาะสำหรับการปลูกองุ่น และเป็นที่ตั้งของโรงบ่มไวน์ชั้นดีหลายแห่งเมืองอารากาวะ (Arakawa City), ญี่ปุ่น: ย่านเงียบสงบในโตเกียวตะวันออก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่แทนย่านชิบูย่า สวรรค์ของนักชิม มีคลาสสอนทำราเมง-เกี๊ยวซ่า และถนนย่านการค้า Joyful Minowa ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟตระกูลเก่าหาดราไวย์,
ประเทศไทย: ชายหาดเงียบสงบ ปลายสุดทางใต้ของภูเก็ต โดดเด่นด้วยอาหารทะเลสดใหม่และวัตถุดิบท้องถิ่นที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอาหารไทย
ซานตา เตเรซิตา (Santa Teresita), อาร์เจนตินา: เมืองอาหารของบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) ที่มีร้านอาหารรางวัลระดับโลกกว่า 50 แห่ง อาหารท้องถิ่นหลากหลายที่ได้รับอิทธิพลจากอิตาลี สเปน และยุโรปโอนีออนตา (Oneonta), นิวยอร์ก สหรัฐฯ: จุดหมายซ่อนเร้นในเทือกเขาแคทสกิลล์ (Catskills) มีโรงเบียร์ และร้านอาหารที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์ม
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์ใหม่จากนักเดินทางทั่วโลกจำนวนมาก ที่เริ่มหันหลังให้กับเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความแออัด และเลือกจุดหมายปลายทางท้องถิ่นและเข้าถึงได้มากขึ้น Airbnb ได้ยกให้ หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ชายหาดเงียบสงบทางตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสายกินระดับโลกที่มาแรงที่สุดสำหรับฤดูร้อนปี 2568 โดยมี อาหารไทย ที่ยังคงเป็นพลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตลอดทั้งปี ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งในการเชิญชวนให้ผู้คนมาสัมผัสรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย
ทั้งนี้ หาดราไวย์ มีรากฐานจากหมู่บ้านชาวไทยใหม่ ปัจจุบันกลายเป็นจุดหมายปลายทางสายกินระดับโลก ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศผ่อนคลายตามชายหาด โดดเด่นด้วยอาหารทะเลสดใหม่ที่ชาวบ้านจับเองและส่งตรงมาที่ชายหาดทุกวัน ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อสัมผัสรสชาติอาหารทะเลสดๆ ตลาดท้องถิ่น และร้านอาหารริมหาดบรรยากาศเป็นกันเอง