นิสสัน ปลื้ม ยุบรวมรง.สำเร็จ พร้อมเดินเครื่องผลิตเต็มสูบผลิตรถยนต์รุ่นใหม่-อีวี ป้อนตลาดในประเทศ-ส่งออก
เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายโทชิฮิโระ ฟูจิคิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย และนิสสัน อาเซียน เปิดเผยว่า นิสสันได้ดำเนินโครงการรวมสายการผลิตที่โรงงานจังหวัดสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์ โครงการดังกล่าวเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผน Re:Nissan ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต
“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโต และดำเนินการผลิตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นิสสันได้ดำเนินโครงการรวมสายการผลิตจนเสร็จสมบูรณ์ได้ตามกำหนด การยกระดับสายการผลิตในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไปทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน”
นายฟูจิกิ กล่าวว่า ความสำเร็จในการดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์นี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีต่อศักยภาพและความเชี่ยวชาญของพนักงานในประเทศไทย จึงได้จัดพิธีฉลองที่โรงงาน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานมาร่วมในพิธี และยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารของกลุ่มสยาม มอเตอร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรของนิสสันมานาน มาร่วมงาน นำโดย ดร.พรเทพ พรประภา ประธานกรรมการ กลุ่มสยาม มอเตอร์ และ นายประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการ
“การที่นิสสันประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในประเทศไทยนี้ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจจากพันธมิตรและความทุ่มเทของพนักงานในโรงงานผลิตของเราทุกคน ความมุ่งมั่นของพนักงานที่พร้อมจะปรับตัวเสมอ จะเป็นแรงบันดาลใจให้นิสสันเดินหน้าสร้างการเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายฟูจิกิกล่าว
นายฟูจิกิ กล่าวว่า การรวมสายการผลิตเป็นการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้นิสสันมีสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้โรงงานแห่งนี้มีความพร้อมและศักยภาพที่จะรองรับการผลิตรถยนต์ รุ่นหลักๆ ได้แก่ อัลเมร่า คิกส์ อี-พาวเวอร์ นาวารา และเทอร์ร่า ตลอดจนรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงรุ่นที่ใช้เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า นอกจากจะผลิตรถยนต์เพื่อป้อนตลาดในประเทศแล้ว โรงงานแห่งนี้จะผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกกว่า 100 แห่ง สำหรับในประเทศไทย นิสสันจำหน่ายรถยนต์หลายรุ่น ได้แก่ อัลเมร่า คิกส์ อี-พาวเวอร์ นาวารา และเทอร์ร่า และรุ่นที่นำเข้ามาได้แก่ นิสสัน เซเรน่า อี-พาวเวอร์ และเซเรน่า ใหม่ เครื่องยนต์ S-Hybrid
อนึ่งสำหรับนิสสันประเทศไทยนั้นเดิมมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ 2 แห่ง คือ โรงงาน 1 ที่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้เหลือการผลิตที่โรงงานที่ 2 แห่งเดียว ภายในปี 2568