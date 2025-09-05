นักธุรกิจภูธร หนุนนายกฯใหม่ ยึดสัตยาบันคืนอำนาจให้ประชาชน เร่งสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่จังหวัดกาญจบุรี นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสำคัญของการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในระยะยาว เพื่อรับมือกับความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่
ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดินจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและส่งคืนอำนาจให้ประชาชน โดยการเลือกตั้งใหม่และการปรับโครงสร้างการทำงานของภาครัฐ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุทางการเมือง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งประชาชนและนักลงทุนต่างชาติ การที่ประเทศชาติจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพ
โดยเน้นย้ำว่าอยากให้ นายกฯ ทำตามสัตยาบันที่ให้ไว้ คือการคืนอำนาจให้ประชาชน เลือกตั้งใหม่ รีเซ็ตใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้บริหาร และไม่ว่าพรรคใดจะได้คะแนนเสียงมากน้อยเพียงใด ก็ควรวัดกันที่เสียงของประชาชน โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ต่างชาติมีความมั่นเพื่อดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการลงทุนมายังประเทศไทย
“หากเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง หรือสถานการณ์ที่คล้ายกับการรัฐประหาร ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะลดลง และการพัฒนาเศรษฐกิจจะหยุดชะงัก”
ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่มีข้อจำกัดในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลทำอะไรไม่ได้มาก ทำได้แค่เงินกู้ และเงินกู้ผ่านธนาคาร 4 เดือน อาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่สะสมมาหลายปี
อีกทั้ง อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ SME การศึกษาในระบบปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการศึกษาตลอดชีวิต หรือ Long Life Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาและ แปรรูป ธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับ กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญในการ สรรหาความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ มาให้ SME เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา SME ต้องก้าวข้ามรูปแบบเดิม ๆ เช่น OTOP ที่จำกัดอยู่แค่เครื่องจับสาน หรือ ผ้าขาวม้าเก่า ๆ SME ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าได้หลากหลาย การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นกลไกหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น มองว่า นายกไทยจะเป็นใครก็เหมาะสม สิ่งสำคัญคือ องค์คาพยพ หรือ ระบบราชการและคณะรัฐมนตรี รวมถึงพรรคการเมืองใหญ่ ๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย มีความสำคัญมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว หาก
“ข้าราชการสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ดี ผมว่ามันทรงพลังมากกว่าใครเป็นนายก แสดงให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในภาครัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการบริหารประเทศ”
สำหรับการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน หากไม่สามารถดำเนินการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ เชื่อว่ามันต้องมีทางออกในฝ่ายของการเมือง มันต้องมีทางออกทางใดทางหนึ่ง การเลือกตั้งใหม่ถูกนำเสนอเป็นหนทางออกที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ เดดล็อก(deadlock) หรือทางตันทางการเมืองที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ปฏิวัติ หรือ อุบัติเหตุอะไรขึ้นมา
นอกจากนี้หากเกิดสถานการณ์ยืดเยื้อ ต่างชาติจะไม่มั่นใจ และการลงทุนจะลดลง การจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยและดำเนินการตามแนวทางที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้รัฐธรรมนูญบางข้อ จะช่วยให้ประเทศชาติดีขึ้น